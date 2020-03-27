На Кубани двум судьям указали на дверь за прогулы

Совет судей Краснодарского края уволил двух председателей судов на Кубани.

- В действиях Алексея Горлова, председателя Ленинского районного суда Краснодара, Совет судей усмотрел наличие дисциплинарного проступка, - гласит итоговое решение коллегии. - На него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением шестого квалификационного класса.

Алексей Горлов был уличен в прогулах и непрофессионально поставленной работе суда, председателем которого он являлся.

Аналогичное наказание определило профессиональное сообщество и для председателя Белореченского районного суда Ирины Дадаш.

- Проверка выявила нарушение трудовой дисциплины в действиях служительницы Фемиды. 12 дней она отсутствовала на рабочем месте без уважительной причины, - постановил Совет судей.

Но это еще не все нарушения, которые выявили коллеги. Ирина Дадаш уходила на больничный, чтобы съездить отдохнуть. В итоге судья была лишена полномочий и льгот, полагающихся гражданину ее статуса.

Напомним, после назначения на должность нового председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова своих полномочий может лишиться и скандально известная судья Елена Хахалева. По этому поводу она написала открытое письмо президенту, призывая его вмешаться в "травлю служительницы Фемиды".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне предложено уйти в отставку»: «Золотая судья» Хахалева пожаловалась на травлю

Скандально известная судья просит защиты от информационного давления (подробнее)