2020-03-05T17:43:02+03:00
Общество

«Мне предложено уйти в отставку»: «Золотая судья» Хахалева пожаловалась на травлю

Скандально известная судья просит защиты от информационного давления
Владислав КЛИМОВ
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Елена Хахалева опубликовала открытое письмоЕлена Хахалева опубликовала открытое письмо
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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором просит создать «действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа».

- Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году, - говорится в письме, опубликованном на сайте издания «Коммерсантъ».

Елена Хахалева сетует на то, что федеральные судьи становятся объектами мощных информационных атак, после принятых решений, «неугодных отдельным представителям бизнес-элит». Такие нападки через «коррумпированные информационные каналы», по мнению судьи, настолько сильны, что «становится сложно жить и работать», ведь после публикации таких сообщений начинаются проверки.

- Информационная атака не прекращается и после проверок, а значит, будут новые проверки, просьбы руководства «не подставлять систему под удар», а затем и откровенное выдавливание. В результате судья либо вынужден менять свои принципы, либо вынужден уйти с должности. Судебная система оказывается зависима от информационных шантажистов, а судья – абсолютно беззащитным перед ними, - пишет Хахалева.

Она связывает нападки на нее с двумя решениями, которые пошли в разрез некой бизнес-структуры, которую судья называть не стала. По мнению судьи Елены Хахалевой, цель информационной кампании – ее дискредитация и отставка.

Впервые ее фамилия получила широкую известность после информации о роскошной свадьбе ее дочери, гостями которой стали Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Николай Басков и другие звезды шоу-бизнеса. После этого подверглось сомнению ее юридическое образование.

- Многочисленными проверками указанные сведения опровергнуты, ни в одном случае изложенное не подтвердилось. Отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, я лишь заработала репутацию скандально известной судьи, - говорится в письме Хахалевой.

Летом 2019-го года председателем Краснодарского краевого суда на смену Александра Чернова, занимавшего пост с 1994 года, был назначен Алексей Шипилов. По словам Хахалевой новый руководитель предложил ей уйти в отставку.

- Шумиха вокруг моего имени, в конце концов, достигла желаемого заказчиками результата: новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку, так как информационная атака может закончиться только с моим уходом. Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь, - заявляет Елена Хахалева.

«Золотая судья» просит президента разобраться в ее ситуации и уверяет, что перед подобными информационными атаками в условиях «анонимности критики в интернете и использовании технологий «черного пиара»» оказывается беззащитен любой судья.

КСТАТИ

«Золотую судью» Елену Хахалеву вызвали на ковер

- В отношении Елены Хахалевой проводилась проверка. Она выявила ряд нарушений в плане организации судебного процесса в бытность ее председателем коллегии по административным делам в Краснодарском краевом суде. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу, - сообщил "КП" - Кубань" источник из окружения судьи (подробости)

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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