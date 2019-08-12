«Золотая судья» Хахалева больше не будет вести процессы

С 15 августа в Краснодарском краевом суде грядут перемены. Его новый председатель Алексей Шипилов перетасовал составы судей по специализациям.

- Это сделано с целью совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке, - такой аргумент звучит в соответствующем приказе.

Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять.

- Состав №11 - это судьи, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам, - говорится в документе.

Его и возглавит скандально известная судья Елена Хахалева. В числе тех, кто будет решать судьбы людей и их имущества, ее теперь нет.

Напомним, уже 2 года общественности не дает покоя образование краснодарской судьи почти также, как не дает покоя происхождение денег на роскошную свадьбу ее дочери.

В октябре прошлого года адвокат Московской коллегии Алексей Салмин объявил об итогах своего личного расследования. Он выяснял, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке.

Адвокат утверждал, что именно это образование легло в основу ее карьеры судьи.

- Во всех документах института за это время данных об учебе Елены Хахалевой, тогда она носила другую фамилию, девичью – Требушная, нет, - заявил юрист. – А именно, в книгах приказов о зачислении студентов, их переводах с курса на курс и допусках на экзамены.

Известно, что с 1985 по 1991 год Хахалева училась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии.

А в августе 2017 года «КП» - Кубань» получила ответ из КубГАУ, сразу после громкой свадьбы ее дочери с замруководителя одного из краснодарских следственных отделов СК. Тогда «Комсомолка» выяснила, что Елена Хахалева окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Ее судейская карьера началась, по нашим сведениям, аккурат по окончании вуза. И поступила на этот факультет она уже имея высшее образование по специальности «Биология».

Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье. И тем самым поставил точку в спорах об этом.

Однако при этом Елена Хахалева начала стремительно терять влияние в Краснодарском краевом суде. И более того, отставку бывшего председателя Александра Чернова тоже связывают с ее именем (они не кровная, но родня).

Сначала судью Хахалеву вывели из состава президиума краевого суда, а затем она перестала быть председателем коллегии по административным делам. Нынешнее назначение председателем научно-консультативного состава в юридических кругах тоже называют ролью что-то вроде свадебного генерала в апелляционной инстанции.

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