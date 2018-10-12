Адвокат Салмин: У «золотой судьи» Елены Хахалевой на момент согласования на должность не было ни стажа, ни диплома
Образование краснодарской судьи Елены Хахалевой не дает покоя общественности почти также, как до этого не давало покоя происхождение денег на роскошную свадьбу ее дочери.
Напомним, в начале недели с заявлением выступил адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Салмин. Он провел свое расследование и выяснил, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке.
Именно это образование легло в основу ее карьеры судьи.
- Во всех документах института за это время данных об учебе Елены Хахалевой, тогда она носила другую фамилию, девичью – Требушная, нет, - заявил юрист. – А именно, в книгах приказов о зачислении студентов, их переводах с курса на курс и допусках на экзамены.
Адвокат выяснил, что с 1985 по 1991 год Хахалева училась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии.
В августе прошлого года "КП" - Кубань" получила ответ из КубГАУ
Годом ранее, сразу после громкой свадьбы ее дочери с замруководителя одного из краснодарских следственных отделов СК, «Комсомолка» выяснила, что Елена Хахалева окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Ее судейская карьера началась, по нашим сведениям, аккурат по окончании вуза. Поступила на этот факультет она уже имея высшее образование по специалисти «Биология».
Копия согласования на должность судьи
- Да, но документы на согласование себя в должности судьи она подала в апреле 2000 года, а диплом получила только в июне, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей Салмин. - То есть подала она их на основании другого диплома о высшем юридическом образовании, которого не было.
Кроме того, «золотая судья» Елена Хахалева на момент подачи документов должна была иметь юридический стаж — не менее пяти лет. Но ее карьера в системе правосудия началась только в 1999 году.
- На Кубани она работала в ветеринарной лаборатории, - продолжает адвокат. – Я видел приказ о ее приеме на работу на должность санитара. Затем она некоторое время преподавала в школе. И только год работала помощником судьи. Все эти данные я передал в Следственный комитет и рассчитываю на возбуждение уголовного дела.
Ответ Госзнака
КОММЕНТАРИЙ СУДЬИ
Сама Елена Владимировна Хахалева могла, наверное, что-нибудь прояснить, но она по-прежнему недоступна для журналистов.
- В командировке, - ответили нам по месту ее постоянной работы в Краснодарском краевом суде. - Когда вернется, не знаем. Она постоянно в разъездах.
Ответ из университета
ЗВОНОК ПО ПОВОДУ
Абхазский госуниверситет, по номеру госзнака которого адвокат определил происхождение якобы первичного юридического образования Елены Хахалевой, ничего не знает о такой студентке.
- К нам уже много раз обращались с таким вопросом, мы архивы поднимали, - ответили «Комсомолке» в вузе. - Но найти ничего не можем.
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