Адвокат Салмин: У «золотой судьи» Елены Хахалевой на момент согласования на должность не было ни стажа, ни диплома

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-12T16:27:26+03:00

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Образование краснодарской судьи Елены Хахалевой не дает покоя общественности почти также, как до этого не давало покоя происхождение денег на роскошную свадьбу ее дочери.

Напомним, в начале недели с заявлением выступил адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Салмин. Он провел свое расследование и выяснил, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке.

Именно это образование легло в основу ее карьеры судьи.

- Во всех документах института за это время данных об учебе Елены Хахалевой, тогда она носила другую фамилию, девичью – Требушная, нет, - заявил юрист. – А именно, в книгах приказов о зачислении студентов, их переводах с курса на курс и допусках на экзамены.

Адвокат выяснил, что с 1985 по 1991 год Хахалева училась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии.

В августе прошлого года "КП" - Кубань" получила ответ из КубГАУ

Годом ранее, сразу после громкой свадьбы ее дочери с замруководителя одного из краснодарских следственных отделов СК, «Комсомолка» выяснила, что Елена Хахалева окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Ее судейская карьера началась, по нашим сведениям, аккурат по окончании вуза. Поступила на этот факультет она уже имея высшее образование по специалисти «Биология».

Копия согласования на должность судьи

- Да, но документы на согласование себя в должности судьи она подала в апреле 2000 года, а диплом получила только в июне, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей Салмин. - То есть подала она их на основании другого диплома о высшем юридическом образовании, которого не было.

Кроме того, «золотая судья» Елена Хахалева на момент подачи документов должна была иметь юридический стаж — не менее пяти лет. Но ее карьера в системе правосудия началась только в 1999 году.

- На Кубани она работала в ветеринарной лаборатории, - продолжает адвокат. – Я видел приказ о ее приеме на работу на должность санитара. Затем она некоторое время преподавала в школе. И только год работала помощником судьи. Все эти данные я передал в Следственный комитет и рассчитываю на возбуждение уголовного дела.

Ответ Госзнака

КОММЕНТАРИЙ СУДЬИ

Сама Елена Владимировна Хахалева могла, наверное, что-нибудь прояснить, но она по-прежнему недоступна для журналистов.

- В командировке, - ответили нам по месту ее постоянной работы в Краснодарском краевом суде. - Когда вернется, не знаем. Она постоянно в разъездах.

Ответ из университета

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Абхазский госуниверситет, по номеру госзнака которого адвокат определил происхождение якобы первичного юридического образования Елены Хахалевой, ничего не знает о такой студентке.

- К нам уже много раз обращались с таким вопросом, мы архивы поднимали, - ответили «Комсомолке» в вузе. - Но найти ничего не можем.

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