«Диплом у Хахалевой подлинный»: коллегия судей Кубани назвала данные о фальшивом документе «золотой судьи» недостоверными

Адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Салмин еще в октябре провел свое расследование и выяснил, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке. По его данным, диплом у «золотой судьи» не настоящий. И только сейчас на его заявление отреагировали в Квалификационной коллегии судей Кубани.

- Доводы адвоката Салмина являются недостоверными, - сообщили РИА-Новостям в Квалификационной коллегии судей Кубани. - Советом судей Краснодарского края проводилась проверка изложенных доводов на основании ответов учебных учреждений, а также с учетом наличия дубликата диплома. Сведения о подложности диплома о получении судьёй Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировы высшего юридического образования органом судейского сообщества признаны недостоверными.

Проверять диплом кубанской судьи Елены Хахалевой общественность начала после того, как стало известно о шикарной свадьбе ее дочери. На торжестве, которое прошло в одном из самых пафосных мест Краснодара, пели Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Видео со свадьбы разошлось по Сети. Сама Хахалева, которую тут же прозвали «Золотой судьей» заявила, что на этом празднике была лишь гостем, а оплачивал торжество ее бывший муж Роберт Хахалев.

После скандала под сомнение поставили и подлинность ее диплома о высшем юридическом образовании. Адвокат Салмин даже провел свое расследование и выяснил, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке.

- Во всех документах института за это время данных об учебе Елены Хахалевой, тогда она носила другую фамилию, девичью – Требушная, нет, - заявил юрист. – А именно, в книгах приказов о зачислении студентов, их переводах с курса на курс и допусках на экзамены.

А вот как стало известно сайту «КП»-Кубань», с 1997 года по 2000 «золотая судья» училась в Кубанском аграрном университете на юриста. Это изданию подтвердили в самом вузе.

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