«Золотую судью» Елену Хахалеву вызвали на ковер

Скандально известную судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву вызвали на заседание дисциплинарной комиссии. В Верховной коллегии планировалось задать служительнице Фемиды несколько вопросов.

- В отношении Елены Хахалевой проводилась проверка. Она выявила ряд нарушений в плане организации судебного процесса в бытность ее председателем коллегии по административным делам в Краснодарском краевом суде. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу, - сообщил "КП" - Кубань" источник из окружения судьи.

Однако официально эту информацию пока никто не подтвердил. Известно также, что Елена Хахалева на ковер не явилась, назвавшись больной.

Между тем, уйти от вопросов таким нехитрым способом ей все равно вряд ли удастся. Заседание коллегии, по информации источника "КП", перенесли на другой день. Известно даже, что на нее вызвали и коллег Хахалевой по мантии, а также бывшего начальника отдела кадров судебного департамента Краснодарского края Светлану Грекову. По всей видимости, она должна будет ответить на вопрос, находилась ли официально в отпуске судья Хахалева, когда без нее рассматривались дела.

Кстати, с августа прошлого года Елена Хахалева больше не ведет судебные заседания. Теперь она лишь возглавляет научно-консультативный совет при краевом суде. В числе тех, кто решает судьбы людей и их имущества, ее нет.

Напомним, уже 2 года общественности не дает покоя образование краснодарской судьи почти также, как не дает покоя происхождение денег на роскошную свадьбу ее дочери.

В октябре прошлого года адвокат Московской коллегии Алексей Салмин объявил об итогах своего личного расследования. Он выяснял, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке.

Адвокат утверждал, что именно это образование легло в основу ее карьеры судьи.

- Во всех документах института за это время данных об учебе Елены Хахалевой, тогда она носила другую фамилию, девичью – Требушная, нет, - заявил юрист. – А именно, в книгах приказов о зачислении студентов, их переводах с курса на курс и допусках на экзамены.

Известно, что с 1985 по 1991 год Хахалева училась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии.

А в августе 2017 года «КП» - Кубань» получила ответ из КубГАУ, сразу после громкой свадьбы ее дочери с замруководителя одного из краснодарских следственных отделов СК. Тогда «Комсомолка» выяснила, что Елена Хахалева окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Ее судейская карьера началась, по нашим сведениям, аккурат по окончании вуза. И поступила на этот факультет она уже имея высшее образование по специальности «Биология».

Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье. И тем самым поставил точку в спорах об этом.

Однако при этом Елена Хахалева начала стремительно терять влияние в Краснодарском краевом суде. И более того, отставку бывшего председателя Александра Чернова тоже связывают с ее именем (они не кровная, но родня).

Сначала судью Хахалеву вывели из состава президиума краевого суда, а затем она перестала быть председателем коллегии по административным делам. Нынешнее назначение председателем научно-консультативного состава в юридических кругах тоже называют ролью что-то вроде свадебного генерала в апелляционной инстанции.

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