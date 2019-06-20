Алексей Шипилов стал председателем Краснодарского краевого суда

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-20T07:27:25+03:00

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Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда. Срок его полномочий - шесть лет. Указ президента РФ о назначении был подписан 19 июня.

Алексей Шипилов родился в Белгороде. Закончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 годы работал в органах прокуратуры. В 2004 году был назначен судьей Октябрьского районного суда Белгорода, спустя три года перешел в областной суд, который возглавил в 2010 году.

Должность председателя Краснодарского краевого суда была свободна с февраля текущего года, когда истек срок полномочий Александра Чернова, который возглавлял ведомство с 1994 года.

Напомним, в Сочи назначили нового начальника управления гражданской обороны и защиты населения. Им стал Владимир Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU