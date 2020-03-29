2020-03-28T23:37:37+03:00
Общество

«Она ударила моего сына!»: в Новороссийске мама первоклассника заявила на учительницу в полицию

Однако в управлении образования уверяют - педагога наказывать не за что
Евгения СОРОКА
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Самого педагога в учебном заведении очень ценят.Самого педагога в учебном заведении очень ценят.
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Еще до того, как школьников отправили на каникулы, в отделение полиции Новороссийска поступило заявление от местной жительницы. Женщина пожаловалась на учительницу Морского технического лицея Новороссийска.

- Я прошу вас проведите проверку в отношении педагога, защитите права ребенка и накажите ее. Учительница ударила моего 7-летнего сына прямо на уроке! - заявила Екатерина Смирнова (здесь и далее имена изменены - Авт.)

По словам родительницы, мальчик вернулся с уроков домой, где и рассказал о том, что классный руководитель Юлия Федоровна подняла на него руку.

Получив заявление, правоохранители начали разбирательство. Расследованием занялись и в новороссийском гороно.

- Мы выслушали обе стороны, более того, отсмотрели видео с камер наблюдения, но факт избиения первоклассника, о котором сообщила родительница, не подтвердился, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении образования города-героя. - На уроке педагог, которая является классным руководителем у детей, подходила к тому или иному ребенку, давала рекомендации по написанию, рассказывала, как правильно поставить руку. Но никакой жестокости не было. А значит, наказать учителя просто не за что!

Самого педагога в учебном заведении очень ценят. С детьми она работает больше 34 лет и ни разу за это время к ее работе не было нареканий.

- Родители в ней души не чают, замечательный человек, о котором слышу только добрый отзывы. Не могу поверить, что она могла поднять на ребенка руку, - говорит одна из коллег учительницы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с начала учебного года мама первоклассника жалуется на учителя уже в третий раз. Родительнице не нравился подход к обучению учеников, поэтому она просила перевести ее ребенка в параллельные классы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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