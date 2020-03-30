«Был авторитетен и руководил пособниками»: «Дато Краснодарский», подмявший под себя всех преступников Кубани, предстанет перед судом

35-летний краснодарец Давид Джангидзе известен всему преступному сообществу Кубани как как Дато Краснодарский. Полгода правоохранительные органы не только нашего региона, но и многих других, расследовали уголовное дело – его обвиняли в том, что он руководит многими преступниками в крае.

- Он имеет статус «Вора в законе». Это обязывает всех криминальных лиц, имеющих низкий статус, подчиняться его воле и указаниям, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. – «Дато Краснодарский» пользуется авторитетом у лиц, живущих по криминальной идеологии.

По словам источника, Давид сохраняет преступные традиции, на Кубани он занимает высшее положение в преступной иерархии.

Чем известен «Дато Краснодарский»

Иногда его называют смотрящим Краснодара. Его короновали в Риме в июне 2013 года. А в 2014 году задержали за вымогательство на территории Адыгеи. Но после этого ему удалось выйти сухим из воды. И в следующий раз «Дато Краснодарского» задержали в 2018 году за наркотики.

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Теперь за то, что он вор в законе, ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

30 томов материалов

Расследованием уголовного дела занимался первый отдел по особо важным делам СКР по краю. Силовики установили, что с июня 2013 года Давид Джангидзе занимал высшую позицию в преступной иерархии.

- Обвиняемый с момента занятия высшего положения назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Кроме того, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК по краю.

Там же отмечают, что 35-летний мужчина обладает высокой степенью авторитетности, это позволило ему распространить свое влияние на территории всей Кубани.

- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В рамках расследования уголовного дела были проведены следственные действия в различных субъектах Российской Федерации. Объем материалов превысил 30 томов, - добавляют в региональном СК.

В настоящее время обвиняемый закачен под стражу, дело направлено в суд.

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