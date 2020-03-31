2020-03-31T17:55:21+03:00
Происшествия

Полыхают 1200 квадратов: В Краснодарском крае горит камыш

Пожарные пытаются потушить пламя уже пять часов [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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О возгорании стало известно утром во вторник, 31 марта. Водители, которые ехали по трассе, заметили черные клубы дыма над полем.

- В 10:47 дежурному Анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о том, что в станице Анапской на улице Набережная пожар, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место выехали спасатели. Когда по адресу прибыли первые подразделения стало понятно, что в плавнях горит камыш. Огонь распространился на территории 400 квадратных метров. Однако, уже через три часа, общая площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров.

- На тушение задействовано от РСЧС 8 единиц техники и 34 человека от МЧС работает 5 единиц техники и 28 человек личного состава, - добавляют в ГУ МЧС по региону. - На место пожара направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю под руководством заместителя начальника Андрея Потахова.

На Кубани горит камыш.

Так же выдвинулась аэромобильная группировка в составе 30 человек личного состава и 3 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты. По одной из версий, местные жители жгли траву, а из-за сухой погоды пламя стало разрастаться.

В МЧС напоминают - в большинстве районов Краснодарского края сохраняется высокая пожароопасность.

- Наблюдается небольшое снижение температуры и осадки но класс пожароопасности остался на прежнем уровне. Все сухое, ветер, - сказали в ведомстве. - Из-за значительного увеличения загорания сухой травы, растительности и камыша в 42 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим.

В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер можно только на открытых площадках. Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом спасателям.

В случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):

- 101 - единый номер пожарных и спасателей

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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