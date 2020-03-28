На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
В большинстве районов Краснодарского края сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. С 28-30 марта на территории муниципальных образований есть вероятность возникновения ЧС.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом спасателям.
Так, 28 марта в 18:00 на территории Горячеключевского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 1 гектар. Угрозы населенному пункту не было.
- К тушению пожара привлекали 10 человек, 3 единицы техники, от МЧС - 7 человек, 2 единицы техники. В 18:35 пожар был локализован на площади 1,6 гектар, в 19:05 пожар – ликвидирован, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Напоминаем, что случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «101» - единый номер пожарных и спасателей
- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU