2020-03-28T20:36:56+03:00
Происшествия

На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности

В ГУ МЧС по краю просят соблюдать меры безопасности
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасностиНа Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасностиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В большинстве районов Краснодарского края сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. С 28-30 марта на территории муниципальных образований есть вероятность возникновения ЧС.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом спасателям.

Так, 28 марта в 18:00 на территории Горячеключевского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 1 гектар. Угрозы населенному пункту не было.

- К тушению пожара привлекали 10 человек, 3 единицы техники, от МЧС - 7 человек, 2 единицы техники. В 18:35 пожар был локализован на площади 1,6 гектар, в 19:05 пожар – ликвидирован, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Напоминаем, что случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ТАКЖЕ

Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасности

Это сделают на нерабочей неделе (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
На Кубани осудят членов преступного сообщества за мошенничество в 7 миллионов рублей
В школах Кубани сроки дистанционного обучения зависят от ситуации с коронавирусом
В Сочи из гостиниц начали выселять туристов
В Анапе мобильные группы проверяют работу кафе и здравниц
В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение
В аэропортах Кубани медики обследуют прибывших из-за границы граждан
В Сочи опустели улицы, парки, пляжи и горные курорты
В Сочи из-за коронавируса изменили железнодорожное сообщение с Абхазией
В Приморско-Ахтарском районе задержали браконьера
В Краснодарском крае зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом
Распространение коронавируса в Краснодаре: управляющие компании проводят ежедневную обработку в подъездах
Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасности
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил работников культуры с праздником
В Адыгее возле одного из автосалонов мужчины стреляли в жителя Кубани
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 28 марта 2020 года: в больницы с подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек
На Кубани Почта России переходит на особый режим работы
Школы Краснодарского края готовятся к переходу на дистанционное обучение
«Мисс Март - 2020!» стала 22-летняя студентка Олеся Байдова
Сочи закрыли для туристов: мэр города рассказал, как курорт будет жить во время карантина
ГИБДД Краснодарского края переходит на особый режим работы из-за коронавируса
На Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной