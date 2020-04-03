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Ответы на вопросы по пропускам: власти Кубани объяснили, кому можно выходить из дома и куда

С 3 апреля жители региона могут передвигаться только по спецпропускам [подкаст]
Виталий КАРНАУХ
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Вопросов по получению пропусков у кубанцев накопилось много.Вопросов по получению пропусков у кубанцев накопилось много.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Вопросов по получению пропусков у кубанцев накопилось много. Но не менее актуальной стала тема «что можно и что нельзя», а также «что будет, если». Так одними из самых популярных вопросов стали походы в магазины и аптеки, к пожилым родственникам, к ближайшей мусорной площадке и в том же духе. Нужны ли пропуска для таких бытовых нужд – рассказывает администрация Краснодарского края.

- Спецпропуска для передвижения по городам и районам Кубани индивидуальны. Они выдаются по предварительной заявке своих работодателей, которые обращаются в муниципалитеты, - говорят в пресс-службе региональных властей.

Стоит отметить, что такие пропуска могут получить работники только тех предприятий, которые работают в объявленные нерабочими дни. Эти фирмы должны быть включены в краевой или муниципальный список.

Кстати, специальные пропуска необходимы и тем, кто по личным причинам вынужден срочно выехать за пределы своих муниципалитетов. Заявки на такого рода спецпропуска подаются самостоятельно в орган местного самоуправления – на водителя, каждого пассажира и сам транспорт.

В пресс-службе администрации губернатора также заявили, что волонтерам, которые оказывают помощь пожилому населению Кубани, тоже нужны пропуска.

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Поход в ближайший магазин, аптеку, к мусорной площадке, выгул собак (кстати, не больше, чем 100 метров от жилища), в приемный покой – для этих целей спецпропуска не нужны.

На всякий случай стоит держать при себе обыкновенный чек с магазина, если придется доказывать мобильной группе, остановившей вас.

- Если кто-то прибывает на самолете или поезде, можно вызвать такси, чтобы добраться домой, эти службы работают, - отметили в пресс-службе крайадминистрации. – Планово попасть в поликлиники, роддомы, женские консультации сейчас невозможно, но необходимую экстренную помощь жителям окажут. Продукты пожилым можно заказывать через службы доставки или волонтеров.

В соцсетях был вопрос о том, как быть, если на даче за городом осталась живность. В администрации посоветовали обратиться к соседям по участку, а еще лучше – забрать питомцев домой.

Уточнить информацию можно всегда по телефону единой горячей линии краевого оперативного штаба 8(800)707-07-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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