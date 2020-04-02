Краснодарцы не могут понять, как получить спецпропуск на передвижение по улицам

Жителям Краснодара приходят такие смс: «За несоблюдение карантина предусмотрен штраф для граждан от 15 до 40 тысяч, для юридических лиц от 200 до полумиллиона, если действия повлекли гибель людей – миллион».

Чтобы в условиях карантина, который ввели в Краснодарском крае 31 марта, выйти на улицу, необходимо получить спецпропуск. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев издал постановление по этому поводу еще два дня назад. Эти жесткие меры приняты были после того, как стало понятно, что в нерабочую неделю, о которой в своем обращении еще 25 марта сказал глава государства, люди не остались дома, а стали бронировать номера с гостиницах кубанских курортов. Сами жители региона тоже дома не стали сидеть, а отправились на пикники к морю. И единственный выход, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, - ввести карантин.

Так что все эти жесткие меры приняты для того, чтобы предотвратить распространение заразы.

По данным министерства транспорта Краснодарского края, бланки спецпропусков были разосланы во все муниципалитеты Кубани. Только за первый день действия карантина в ведомстве выдали почти 47 тысяч спецпропусков. Их разослали по всем муниципалитетам региона. И уже в администрациях кубанских городов документы должны выдавать тем, которому они положены.

Только в Краснодаре их до сих пор не могут получить горожане - те, кто работает в организациях, входящих в перечень жизненно важных. Пока что видно одно — город не справляется с этой важной работой.

Администрация Краснодара сообщила утром, 2 апреля, что пропуска краснодарцы могут получить через сайт мэрии и завела там специальную форму. Но ресурс работает с большими перебоями, страница не открывается, сообщая об ошибке системы.

Между тем, 3 апреля - рабочий день для сотрудников предприятий, попавших в утвержденный список. И как им добираться до мест своей работы – большой вопрос! Ведь с 00:00 3 апреля правоохранители Краснодара будут штрафовать тех, кто нарушил режим и вышел на улицу без пропуска.

А все пропуска необходимо оформить до 18:00 2 апреля. Причем на то, чтобы ходить по городу, тоже необходим пропуск.

- Сейчас из-за большой нагрузки есть временные перебои в работе официального сайта администрации krd.ru. Мы делаем все, чтобы максимально быстро устранить проблемы и наладить работу портала. Приносим извинения за временные неудобства. Обязательно сообщим, как все исправим, - заявили в пресс-службе мэрии.

Межу тем, краснодарцы закидывают в городские паблики свои жалобы и вопросы: "Интересно получается - делайте пропуск, а сайт не работает".

- Мы не можем согласовать с властями Краснодара вопросы доставки еды, - пожаловался "КП" -Кубань" директор одного из ресторанов города. - Вообще, знаете, сейчас сложности с властями по добавлению в заказ любых предметов, например газет. Люди заказывают продукты, они хотят читать свежую прессу. Мы без проблем договорились с кубанскими изданиями, чтобы брать у них газеты на доставку. А отправить не можем! Мало того, что пропуск так и не получили, так и согласовывать необходимо каждый шаг, а горячие линии перегружены, сайт мэрии вообще не работает.