На Кубани за сутки выдали около 47 тысяч пропусков для авто

2 Апр 2020 2020-04-02T13:01:58+03:00

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В Краснодарском крае на время карантина действует пропускной режим не только для граждан, но и для машин. Спецпропуска трех видов, их можно отличить по цвету.

- Так, документы, оперативно отпечатанные департаментом информационной политики края, уже получили администрации 40 муниципальных образований. Пропуски выдавали всю ночь в региональном министерстве транспорта, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Всего раздали 46 925 спецпропусков. Четыре муниципалитета до сих пор не приехали за документами – это представители Апшеронского, Ейского, Староминского и Щербиновского районов, – сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, для получения красных и зеленых пропусков нужно обратиться в администрацию своего муниципального образования. Их количество ограничено. Чтобы ходить по городу пешком или пользоваться общественным транспортом, необходимо иметь при себе приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU