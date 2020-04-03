Карантин в зоопарке Сочи: Более 100 животных отдыхают от посетителей и радуются весне

В Сочи зоопарк санатория «Октябрьский» встречает весну пустынным. Здесь расцвели деревья и кустарники, по территории ходят павлины, в вольерах поселились новые экзотические животные.

Вход в санаторный зоопарк. Фото Георгия Андриасова

Но посетителей нет из-за карантина, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что по всей территории Крaснодарского крaя до 5 aпреля устaновлен карантин. Приняты мaксимальные меры, чтобы люди оставaлись дома. Введен пропускной режим движения трaнспорта.

Тем временем в зоопарке готовы удивлять будущих гостей новыми экзотическими представителями фауны.

Фото Георгия Андриасова

- Животные сейчас отдыхают от посетителей. Конечно, они уже привыкли к гостям, многие живут в зоопарке долгие годы. Но отдых нужен всем, - рассказал «КП»-Кубань» ветеринарный врач санаторного зоопарка Георгий Андриасов.

Он подчеркнул, что на уход за птицами и млекопитающими это никак не повлияло. Персонал зоопарка работает в полном составе, уборка вольеров проводится в обычном режиме, еда у животных - в достатке.

Фото Георгия Андриасова

По словам Андриасова, посетителей нет, но дел много. В марте цирковой продюсер и заслуженный артист России Гия Эрадзе передал зоопарку новых животных: двух валлийских черноносых овец и патагонскую мару (ее часто называют южноамериканским зайцем или свинкой).

Альпаки и валлийские черноносые овцы живут в одном вольере. Фото Георгия Андриасова

- Овцам по три с половиной месяца. Они очень дружно живут в вольере с альпаками. Тем более, что повадки и рацион у животных схожи: сено, веточки и молодые побеги деревьев. Весной источником витаминов и минералов для травоядных становится специальный солевой камень, - отметил ветврач.

В сентябре 2019 года у пары альпак в зоопарке родился детёныш.

Осенью у пары альпак в зоопарке родился детёныш. Фото из официального аккаунта санатория в инстаграме

Родина патагонской мары - аргентинские пампасы.

Патагонская мара Фото Георгия Андриасова

- Интересно, что хвост у них совсем маленькой - чуть больше четырёх сантиметров. Уникальность этих животных в том, что они, немногие из грызунов, могут бегать, для этого приспособлены их передние лапы, - отметил Андриасов.

Фото из официального аккаунта санатория в инстаграме

Он напомнил, что собственный зоопарк - это гордость санатория. Сейчас его вольеры стали родным домом для 108 животных, в числе которых: львы, тигры, леопарды, рыси, ягуар, пума, гепард, медведь, носухи, ламы и многие другие.