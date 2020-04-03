2020-04-03T20:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист Кубани: Многие могли переболеть коронавирусом и не заметить этого, но разносят заразу

Сергей Зотов рассказал, почему важно сидеть дома даже, если в вашем районе нет случаев заражения [эксклюзив "КП"]
Ева МУР@kp_kuban
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Сергей Зотов. Фото: пресс-службы администрации Кубани.Сергей Зотов. Фото: пресс-службы администрации Кубани.
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Умерших в Европе и США от коронавируса счет идет уже на десятки тысяч. В России количество заболевших растет каждый день. В Краснодарском крае тоже появляются тревожные новости – 3 апреля стало известно о том, что в регионе сразу 17 новых заразившихся. Восемь из них – завезены, остальные контактировали с уже заболевшими. Это жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийка.Таким образом, на данный момент в регионе инфицированных коронавирусом 39 человек.

Чтобы остановить молниеносное распространение заразы, на Кубани ввели жесткий карантин. Это сейчас крайне необходимо. Медики по всему миру называют этот метод единственно эффективным. Дело в том, что по данным ученых, более 80% людей могут просто не заметить болезнь, но стали ее переносчиками.

- Наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики, и лечения новой коронавирусной инфекции, - несколько дней назад на заседании правительства говорила Татьяна Голикова. - В конце марта мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу.

Люди, которые имеют антитела к вирусу, теоретически могут быть просто его носителями – и заразиться в таком случае способен любой человек.

- Сегодня во всем мире 80% пациентов болеют коронавирусом в легкой форме. Но 20% переносят заболевание тяжело, - сказал главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов. - Большая часть из них - это пожилые люди. И сейчас важно полностью изолироваться, сидеть всем дома, чтобы не разносить опасную инфекцию.

Поэтому на Кубани и созданы мобильные санитарные патрули, которые фиксируют сотни нарушителей карантина по краю ежедневно. А люди тем временем продолжают жарить шашлыки и выгуливать детей на улицах…

- Инкубационный период коронавируса - 14 дней. То есть эти две недели инфекция гнездится в человеке и набирается сил, - объяснил главный инфекционист Кубани. - Но в это время человек может абсолютно ничего не чувствовать и при этом заражать окружающих. У вас нет симптомов, но вы будете опасны в этот момент больше, чем если бы они были! А когда вирус проявит себя в вашем организме, нанося порой невосполнимые потери, несколько человек вокруг уже будут заражены.

Доктор сравнил меры, принятые для того, чтобы остановить распространение эпидемии, с тактикой боя.

- Вы поймите, карантин - это такая партизанская война, когда мы не можем сообща выйти на поле боя и ударить по врагу. В этом случае мы будем побеждены. Нам нужно разобщиться сейчас, чтобы победить, - говорит Сергей Зотов. – И каждому жителю региона нужно осознать свою ответственность в этой войне.

Большего, по словам инфекциониста, медики не просят. Нужно только сидеть дома!

- Если вы оправдываете гуляния свои и детей отсутствием в вашем конкретном районе случаев заражения, то знайте, что о них можно просто не знать. Течение болезни у всех наших пациентов разное. Кто-то мог переболеть ранее и даже не заметить этого, а кто-то сейчас лежит в тяжелейшем состоянии под аппаратами ИВЛ, - пояснил доктор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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