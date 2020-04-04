Коронавирус в Адыгее: в республике ввели пропускной режим

В Адыгее с 4 апреля ужесточили ограничительные меры. Пропускной режим ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

- Наблюдается рост числа заболевших. Сейчас нужно разорвать цепь передачи заболевания, - сообщил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции». В связи с этим с 4 апреля на всех въездах в республику действует пропускной режим. А жителей попросили не выходить из дома.

- Можно сходить в магазин, аптеку, вынести мусор, а также посетить недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, нуждающихся в постоянном уходе, - уточнили о разрешенных действиях во время режима самоизоляции в пресс-службе администрации Адыгеи.

Также в республике ввели запрет на поездки на личном транспорте по муниципалитетам. Исключение - межрегиональные перевозки по доставке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

- Работники госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им предприятий и учреждений должны иметь при себе спецпропуски. Их выдают в муниципальных органах власти и профильных министерствах и ведомствах, - сообщили в администрации республики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, 4 апреля были подтверждены еще два случая. Теперь общее число заболевших достигло семи.