2020-04-04T12:41:26+03:00
Карта Кубани

Коронавирус в Адыгее: в республике ввели пропускной режим

Власти пытаются предотвратить распространение инфекции
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
4 апреля специалисты выдали около пяти тысяч пропусков4 апреля специалисты выдали около пяти тысяч пропусков
Изменить размер текста:

В Адыгее с 4 апреля ужесточили ограничительные меры. Пропускной режим ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

- Наблюдается рост числа заболевших. Сейчас нужно разорвать цепь передачи заболевания, - сообщил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции». В связи с этим с 4 апреля на всех въездах в республику действует пропускной режим. А жителей попросили не выходить из дома.

- Можно сходить в магазин, аптеку, вынести мусор, а также посетить недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, нуждающихся в постоянном уходе, - уточнили о разрешенных действиях во время режима самоизоляции в пресс-службе администрации Адыгеи.

Также в республике ввели запрет на поездки на личном транспорте по муниципалитетам. Исключение - межрегиональные перевозки по доставке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

- Работники госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им предприятий и учреждений должны иметь при себе спецпропуски. Их выдают в муниципальных органах власти и профильных министерствах и ведомствах, - сообщили в администрации республики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, 4 апреля были подтверждены еще два случая. Теперь общее число заболевших достигло семи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Адыгеи дал старт Межрегиональному слету талантливой молодежи «Фишт – 2019»
Сегодня утром участники Межрегионального слёта талантливой молодежи «Фишт – 2019» отправились в 10-ти километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна – приют Фишт, где состоятся основные мероприятия этого масштабного события. Маршрут пройдёт по жив
Глава Адыгеи проконтролировал качество ремонта дорог в рамках нацпроекта
Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом большой реконструкции дорог в Майкопе, которая проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Глава Адыгеи ознакомился с деятельностью нового Диагностического центра на базе республиканской больницы
В Адыгее начал работу крупный Диагностический центр на базе Адыгейской республиканской клинической больницы. Семиэтажное здание с вертолетной площадкой было построено в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения»
Мурат Кумпилов дал ряд поручений министерствам, внедряющим принципы «Бережливого правительства»
На заседании Координационного совета по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» с отчетами об итогах II квартала по внедрению принципов бережливости выступили руководители и представители министерств, курирующие вопросы здравоохранения, фи
В Адыгее открылся новый завод по производству сухих строительных смесей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Майкопский район, где побывал на предприятии ООО «Планета ГИПС» и ознакомился с результатом реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству сухих строительных смесей
Глава Адыгеи предложил интегрировать экологические инициативы заповедника и республики для развития экологического туризма
В ходе посещения кордона Гузерипль Глава РА Мурат Кумпилов и директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г.Шапошникова» Сергей Шевелев обсудили вопросы развития природоохранной деятельности
Глава Адыгеи указал на значимость синергии в туристской отрасли для увеличения туристского потока
Актуальные вопросы и перспективы развития туристской отрасли республики обсудили участники заседания Координационного совета при Главе РА по развитию туризма и курортов. Провел мероприятие Глава республики Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи принял участие в совещании с вице-премьером РФ Антоном Силуановым
Первый заместитель Председателя Правительства РФ, Министр финансов РФ Антон Силуанов провёл совещание с регионами, посвящённое ходу реализации национальных проектов и достижению национальных целей развития России.
В Москве состоялась встреча Мурата Кумпилова с куратором Адыгеи от Правительства РФ Дмитрием Патрушевым
В рамках рабочей поездки в Москву Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с куратором региона от Правительства РФ – Министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым
Глава Адыгеи ознакомился с опытом бережливого производства на предприятиях Нижегородской области
В рамках Всероссийского форума «Производительность 360» состоялось посещение нижегородских промышленных предприятий, участвующих в проекте «Эффективная губерния». Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на ПАО «Завод Красное Сормово» и АО «Гринатом»
Мурат Кумпилов: «Без повышения производительности труда невозможен экономический рост»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с докладом на федеральном форуме «Производительность 360», рассказав о реализации в регионе пилотного проекта «Бережливое правительство»
Глава Адыгеи принимает участие в федеральном форуме «Производительность 360»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принимает участие в федеральном форуме «Производительность 360», посвящённом обсуждению актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Глава Адыгеи: «Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект»
Глава Адыгеи отметил важность задач по совершенствованию дорожной деятельности, которые сегодня в ходе заседания Госсовета РФ обозначил Президент РФ Владимир Путин.
Новости 24
На Кубани в период карантина зарегистрировали 12 тысяч волонтеров
На Кубани спецпропуска на время карантина будут выдавать только администрации
На Кубани в период карантина соцслужбы помогли 652 нуждающимся людям
В Краснодаре старые пропуска действительны до 12 апреля
В Белореченском районе в пожаре погиб охранник карьера
В отношении жительницы Кубани возбудили уголовное дело за пьяную езду
Новые случаи заражения коронавирусом в Адыгее на 4 апреля: в регионе COVID-19 выявлен еще у двух человек
В Краснодарском крае ввели новую форму спецпропусков
Власти Кубани напомнили о правах работников во время карантина
В Краснодаре улицу Красную на время карантина сделали проезжей
На въездах в Краснодар установили предупреждающие баннеры
Аэропорт Геленджика заявил о прекращении приема некоторых рейсов
Крупные винодельческие предприятия Кубани успешно работают в условиях пандемии
В ночь на 5 апреля на Кубань придут заморозки
Вениамин Кондратьев об очередях за пропусками на автомобили в Краснодаре: Надо организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании
Отель в Сочи суд закрыл на 3 месяца за нарушение карантина
За полтора килограмма марихуаны жителю Кубани грозит до 10 лет тюрьмы
В Краснодарском крае оштрафован очередной нарушитель карантина
Идею кубанских властей о перепрофилировании предприятий в период коронавируса оценили на федеральном уровне