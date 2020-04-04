2020-04-04T11:40:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Адыгее на 4 апреля: в регионе COVID-19 выявлен еще у двух человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 4 апреля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Адыгее увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, 4 апреля были подтверждены еще два случая. Теперь общее число заболевших достигло семи.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавируса.

Тем временем, в Краснодарском крае новых заболевших COVID-19 не выявлено. На сегодняшний день проведено 13573 лабораторных исследования, по 39 из них подтвержден новый коронавирус. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 31 марта по всей стране объявили «нерабочую неделю». Работодатель в этот период не имеет права отправить в отпуск без содержания сотрудника без его согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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