Власти Кубани напомнили о правах работников во время карантина

4 Апр 2020 2020-04-04T10:44:56+03:00

Без согласия кубанцев не могут отправить в неоплачиваемый отпуск

Изменить размер текста: A A

С 31 марта в Краснодарском крае, как и по всей стране, объявили «нерабочую неделю». Власти напомнили, что работодатель в этот период не имеет права отправить в отпуск без содержания сотрудника без его согласия.

- Согласно трудовому законодательству, работодатель может отправить сотрудников в отпуск без содержания только при взаимном согласии сторон. В противном случае такие действия будут являться поводом для проверки трудовой инспекцией Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Также во время нерабочей недели работодатель обязан выплачивать 2/3 зарплаты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани заработал информационный портал по ситуации с COVID-19. Он был запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU