Власти Кубани напомнили о правах работников во время карантина
С 31 марта в Краснодарском крае, как и по всей стране, объявили «нерабочую неделю». Власти напомнили, что работодатель в этот период не имеет права отправить в отпуск без содержания сотрудника без его согласия.
- Согласно трудовому законодательству, работодатель может отправить сотрудников в отпуск без содержания только при взаимном согласии сторон. В противном случае такие действия будут являться поводом для проверки трудовой инспекцией Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Также во время нерабочей недели работодатель обязан выплачивать 2/3 зарплаты.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани заработал информационный портал по ситуации с COVID-19. Он был запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой.
ИСТОЧНИК KP.RU