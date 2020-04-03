2020-04-03T13:24:05+03:00
Общество

На Кубани заработал информационный портал по ситуации с COVID-19

Он был запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В регионе открыли новый информационный портал по ситуации с COVID-19. Теперь получить ответ на вопрос можно онлайн в режиме реального времени на специальном ресурсе. Новый ресурс был запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой.

- На портал добавили ответы на часто задаваемые вопросы. Список будет регулярно обновляться, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Здесь есть система поиска ответов и возможность задать собственный вопрос. Специалисты ответят на них в течение шести часов.

Единая горячая линия оперативного штаба продолжает работать круглосуточно по телефону 8(800)707-07-11, а также по телефонам горячих линий в муниципальных образованиях.

Напомним, режим передвижения жителей Краснодарского края по территории региона в период введения карантина регулируется с помощью специальных пропусков. Они не требуются для выхода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула домашних животных, для помощи недееспособными и нуждающимся в постоянном уходе людям.

ТАКЖЕ

Передвижение в Краснодарском крае на машине во время карантина: кому разрешены поездки и куда

Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Остается актуальным вопрос: в Краснодарском крае на машине во время карантина? (подробнее)

Режим карантина в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Власти хотят максимально ограничить передвижение людей по городу и краю. Рассказываем, что можно делать, а что будет запрещено во время карантина в Краснодарском крае (читайте далее)

Пропуска на машины в Краснодарском крае во время карантина: кто может получить и где

Передвигаться на личном транспорте по Краснодарскому краю можно будет только в исключительных случаях. Для этого водителю необходимо будет предъявить соцразрешение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
На Кубани заработал информационный портал по ситуации с COVID-19
Кассир магазина в Сочи может попасть в тюрьму за подделку пропуска во время карантина
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
В Краснодаре водитель легковушки влетел в дорожное ограждение и столб
Божественная литургия из Свято-Екатерининского Кафедрального собора: прямая онлайн-трансляция
Роспотребнадзор ищет данные о пассажирах автобуса Ялта-Сочи
В Курганинском районе парень обокрал дом местной жительницы
В Отрадненском районе женщина и ее сожитель забили до смерти ребенка, чтобы он перестал плакать
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 апреля: в регионе COVID-19 выявлен еще у 17 человек
В Сочи за сутки мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 жителей
В Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлением
В Сочи введен строгий пропускной режим