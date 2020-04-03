На Кубани заработал информационный портал по ситуации с COVID-19

3 Апр 2020 2020-04-03T13:24:05+03:00

Он был запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой

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В регионе открыли новый информационный портал по ситуации с COVID-19. Теперь получить ответ на вопрос можно онлайн в режиме реального времени на специальном ресурсе. Новый ресурс был запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой.

- На портал добавили ответы на часто задаваемые вопросы. Список будет регулярно обновляться, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Здесь есть система поиска ответов и возможность задать собственный вопрос. Специалисты ответят на них в течение шести часов.

Единая горячая линия оперативного штаба продолжает работать круглосуточно по телефону 8(800)707-07-11, а также по телефонам горячих линий в муниципальных образованиях.

Напомним, режим передвижения жителей Краснодарского края по территории региона в период введения карантина регулируется с помощью специальных пропусков. Они не требуются для выхода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула домашних животных, для помощи недееспособными и нуждающимся в постоянном уходе людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU