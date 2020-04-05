Дистанционное обучение в Краснодаре для студентов во время карантина: как будет работать и в каких вузах

Карантин в Краснодарском крае продлен еще на неделю. Пропускной режим передвижения по региону сохранится как минимум до 12 апреля. Но учебный процесс в вузах никто не отменял.

Во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля для студентов были объявлены каникулы, с 6 апреля занятия возобновятся согласно расписанию, но в дистанционном режиме.

КубГУ

Учебный процесс в Кубанском государственном университете возобновляется в дистанционном режиме с 6 апреля 2020 года. Освоение образовательных программ будет проходить с использованием электронного обучения и возможностей электронной информационно-образовательной среды университета.

Логин и пароль студенты могут получить в деканате. После этого они получат доступ к учебным планам и программам, электронной библиотеке, а также проходить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

«Горячая линия» учебно-методического управления:, 8(961)6614848, 8(918)4283305.

КубГТУ

С 6 апреля Кубанский государственный технологический университет возобновляет контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Студентов и преподавателей предупреждают, что все нормативные документы, согласно которым организована дистанционное обучение, публикуются на официальном сайте вуза.

В вузе создана горячая линия, на которой можно задать вопросы о дистанционном обучении: 8 (861) 255-65-67.

КубГАУ

6 апреля после недельного перерыва в Кубанском государственном аграрном университете продолжается учебный процесс в дистанционном режиме. Занятия проходят по расписанию второй недели. Взаимодействие с вузом налажено через личный кабинет студента и электронную почту. По каждому предмету сформированы задания с инструментом онлайн-проверки их выполнения.

Для студентов-заочников промежуточная аттестация будет проходить после 12 мая. График разместят на официальном сайте вуза.

КГУФКСТ

В Кубанском государственном университете физической культуры и спорта занятия также будут продолжены с 6 апреля 2020 года в дистанционном режиме согласно расписанию. Студенты получат задания через личный кабинет. На каждом факультете определены сотрудники, которые консультируют преподавателей и студентов по использованию инструментов дистанционного образования.

В дистанционном режиме вузы будут работать как минимум до конца карантина 12 апреля, не исключено, что этот период будет продлен.