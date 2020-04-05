Проблема сбыта решена: фермерам Кубани помогут реализовать продукцию

После введения карантина в Краснодарском крае появились сообщения о том, что фермеры региона стали испытывать трудности со сбытом тепличной продукции. Шуму наделало видео с выброшенной в поле партией огурцов. По слухам, это произошло из-за ограничений, введенных из-за коронавируса. Ситуацию прояснил фермер, вырастивший продукцию.

- Это не наша вина, нас подвел клиент, для которого мы готовили эту партию несколько дней. Огурец был нормальный, но начал терять товарный вид. У нас нет рефрижераторов, поэтому пришлось выбросить, - пояснил фермер. – А те, кто его подобрали пустили фейковую новость, что огурец травленый, или нет сбыта.

Тем фермерам, которые стали испытывать временные трудности из-за закрытия ярмарок и рынков, помогут сбыть продукцию в региональном министерстве сельского хозяйства. Это можно сделать через мелкую розничную сеть. Для этого нужно обратиться в районное управление сельского хозяйства и рассказать о количестве товара, готового к сбыту.

– Кроме того, до 40 тонн продукции в сутки готов принимать и в дальнейшем реализовывать сельхозкооператив Кореновского района «Кубанское поле». Также фермеры могут сбывать продукцию через логистический центр «Дары Кубани» в хуторе Ленина и АО «Тандер», – сообщили в минсельхозе.

По вопросам реализации фермеры могут обращаться на горячую линию Центра компетенций 8(928)468-84-49 или в министерство сельского хозяйства Краснодарского края по номеру 8(861)214-25-94.