2020-04-06T16:02:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Алексеенко о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга: Их тоже ждет карантин в 14 дней

В Краснодарском крае вводится карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга
Евгения ОСТРАЯ
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Жители края отправятся на карантин в квартиры, а нежители - в пункт обсервацииЖители края отправятся на карантин в квартиры, а нежители - в пункт обсервации
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В Краснодарском крае вторая неделя карантина, объявленная до 12 апреля, может стать последней. Решение о прекращении особого режима самоизоляции в регионе власти Кубани будут принимать, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

- Мы планируем открыть парикмахерские, рынки, СТО и химчистки, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании аппарата. - Но если внезапно какой-нибудь муниципалитет "затемпературит", купируем его точечно. Выехать и въехать в него будет невозможно. Это нужно понимать.

Более того, несмотря на решение отменить пропускной режим в регионе, власти Краснодарского края собираются ввести карантин для все прилетающих в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Эти граждане должны быть готовы, что им предстоит пройти 14-дневную самоизоляцию на территории Краснодарского края, - пояснил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. - Если это жители нашего края, то на домашнюю, а если это жители других регионов России, то в пункт обсервации.

Напомним, вчера, 5 апреля, на Кубани был продлен карантин до 12 апреля. Передвигаться по территории региона можно только при наличии спецпропусков.

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– Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, – сказал губернатор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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