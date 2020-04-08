На Кубани начальника полиции проверяли на коронавирус из-за общения с прокурором

О том, что у одного из сочинских прокуроров может быть коронавирус, стало известно пару дней назад. Где именно и каким путем он мог заразиться – неясно. Весть о том, что мужчина сдал тест-анализ и находится в инфекционке, он сообщил своему коллеге, одному из начальников райотдела полиции Сочи. Вечером 29 марта они контактировали.

Правоохранители вместе выезжали на пляж пансионата «Гренада», что в поселке Дагомыс, где было обнаружено тело одного из подростков, которых 25 февраля штормом унесло в море. Несколько недель спасатели и правоохранители вели поиски школьников, тело другого сочинца до сих пор не обнаружено.

- Прокурор прямо из отделения инфекционной больницы сообщил о произошедшем начальнику отдела полиции, тот в свою очередь известил об этом главу УВД Сочи. По данному факту подготовлено спецобращение, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Однако, как пояснил корреспонденту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы прокуратуры региона Антон Лопатин, диагноз коронавирус у сочинского прокурора не подтвердился.

- У него была простуда, но анализ отрицательный, в настоящее время уже вышел на работу, - рассказал глава пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3339 коек: В Краснодарском крае девять райбольниц перепрофилировали в госпитали для больных коронавирусом

Врачи будут жить на территории этих больниц (подробнее)