2020-04-07T17:48:48+03:00
Коронавирус Covid-19

3339 коек: В Краснодарском крае девять райбольниц перепрофилировали в госпитали для больных коронавирусом

Врачи будут жить на территории этих больниц
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Больных коронавирусом будут лечить в районных больницахБольных коронавирусом будут лечить в районных больницахФото: Андрей АБРАМОВ
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В Краснодарском крае развернули сеть госпиталей, которые будут принимать больных коронавирусной инфекцией. Для этих целей перепрофилированы девять крупных больниц на всей территории региона. Они смогут принять более трех тысяч пациентов.

- Пять инфекционных больниц уже работают в усиленном режиме. Согласно второму этапу предусмотрено развертывание коек для оказания специализированной помощи больным коронавирусной инфекцией – их число достигнет 3339. Также прорабатываем возможность увеличения коечного фонда в зависимости от развития ситуации, – сказал вице-губернатор Игорь Галась.

Госпиталями для зараженных коронавирусом станут городская больница №3 в Краснодаре, больницы в Горячем Ключе, Лабинске, Тихорецке, Крымске, Сочи, Усть-Лабинске, Красноармейском и Ленинградском районах. План действий во время эпидемии утвержден на федеральном уровне, количество коек рассчитано согласно прогнозам минздрава.

- Госпиталями становятся крупные, наиболее подготовленные районные больницы, имеющие определенное количество оборудования и готовые к развертыванию дополнительных сил и ресурсов, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все коронавирусные госпитали оборудуют аппаратами для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких. Больницы будут работать в закрытом режиме, а врачи будут проживать на их территории, в таких условиях уже работают инфекционные больницы.

Всех больных с первыми симптомами будут доставлять в госпитали бригады скорой помощи, где их будут обследовать и принимать решение о госпитализации.

Остальных пациентов, которые лечились в райбольницах, распределят в межрайонные и сосудистые центры. Кроме того, могут быть задействованы негосударственные учреждения.

– Согласно маршрутизации, пациентов с иными диагнозами будем направлять в профильные отделения других медучреждений. Разработаны четкие алгоритмы, медики знают, как действовать и куда везти больных с другими заболеваниями, – пояснила замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская. – Каждый получит необходимую квалифицированную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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