В самолете был сопливый пассажир: Заболевшие коронавирусом жители Кубани впервые вышли на связь с журналистами

На интервью с изданием «Краснодарские известия» согласились приморско-ахтарцы, получившие положительный тест на коронавирус еще 29 марта. Сейчас вокруг них в азовском городке толкуют. Кто-то выражается слишком негативно, другие относятся с пониманием и говорят, что это может случиться с каждым.

56-летняя Людмила, ее 35-летняя дочь и 7-месячный внук прибыли в родной город из американского Нью-Йорка, где пробыли четыре месяца. У дочери – вид на жительство, а вот у мамы – виза, которая вот-вот должна была закончиться.

- Летели с пересадкой в Москве. Там мы подписали согласие с жестким режимом, что по месту пребывания обязуемся соблюдать карантин. Долетели в Краснодар, оттуда до Ахтарей уже на такси, - рассказала Людмила Дмитриевна журналистам.

В родном городе их ждала чистая квартира и полный холодильник еды – просьбу помочь выполнили друзья семейства. Утром следующего дня к прилетевшим из заграницы прибыли медики, взяли анализы, строго наказали никуда не выходить.

- Мы принимали антивирусные лекарства, хотя симптомов болезни не было вообще. И в Америке тоже, кстати, берегли себя – никуда не выходили практически, - продолжает собеседница. – Поэтому я не думаю, что привезли заразу из-за рубежа.

А вот подхватить вирус от летевшего с ними из российской столицы в Краснодар пассажира – вполне могли. Мужчина сидел как раз сзади них, кашлял, сопел, выглядел больным. Позже стюардессы пересадили его в менее людный ряд.

Сейчас самочувствие у семьи из Ахатрей хорошее, признаков болезни нет, однако тесты на коронавирус все положительные. Их прямо из квартиры вывезли в местную инфекционку. В настоящее время они втроем лежат в боксе.

Врачей Людмила Дмитриевна называет добрыми «космонавтами»: всегда приветливы, беспокоятся о своих подопечных.

- По городу и региону мы не передвигались, подошли к изоляции ответственно, - заключила собеседница источника.

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