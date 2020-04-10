"Никаких бабушек!": 60-летнего "дезинфектора" из Краснодара освободили от необходимости обрабатывать подъезды из-за коронавируса
В одном из жилых районов Краснодара разбираются, кто отправил в карантин обрабатывать подъезды от коронавируса 60-летнюю бабушку. В одной марлевой повязке и с ведром на перевес на видео ее сняли жильцы одной из многоэтажек в районе.
- Это вы без каких-либо серьезных защитных средств дезинфицируете здесь все? - задает вопрос за кадром бабуле жилец.
В Краснодаре пенсионерка из группы риска обрабатывает подъезды от коронавируса.соцсети
Бабушка подтвердила.
После того как это видео появилось в соцсетях, в мэрии Краснодара начали разбираться.
- Пенсионеров близко там не должно было быть, - возмутился градоначальник Евгений Первышов. И пообещал наказать тех, кто отправил пенсионерку на трудовую вахту, когда всем уже было понятно, что она в группе риска, а на дворе - карантин.
В экстренном порядке управляющая компания изменила алгоритм действий по обработке подъездов антисептиками. Теперь не простая техничка будет выполнять эти работы, а специальная компания.
- "ГУК Краснодар" заключил уже с ней договор, - отчитались в управлении по жилищным вопросам.
Кроме того, в мэрии напомнили, что это ведомство все время карантина принимало жалобы от населения, если такую санобработку подъездов в Краснодаре не провели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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