2020-04-10T19:05:24+03:00
Коронавирус Covid-19

"Никаких бабушек!": 60-летнего "дезинфектора" из Краснодара освободили от необходимости обрабатывать подъезды из-за коронавируса

В мэрии кубанской столицы пообещали наказать того, кто отправил пенсионерку мыть полы и перила в карантин [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Бабушку отправили пережидать разгул инфекции домой. Фото: скриншот видео из Типичного КраснодараБабушку отправили пережидать разгул инфекции домой. Фото: скриншот видео из Типичного Краснодара
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В одном из жилых районов Краснодара разбираются, кто отправил в карантин обрабатывать подъезды от коронавируса 60-летнюю бабушку. В одной марлевой повязке и с ведром на перевес на видео ее сняли жильцы одной из многоэтажек в районе.

- Это вы без каких-либо серьезных защитных средств дезинфицируете здесь все? - задает вопрос за кадром бабуле жилец.

В Краснодаре пенсионерка из группы риска обрабатывает подъезды от коронавируса.соцсети

Бабушка подтвердила.

После того как это видео появилось в соцсетях, в мэрии Краснодара начали разбираться.

- Пенсионеров близко там не должно было быть, - возмутился градоначальник Евгений Первышов. И пообещал наказать тех, кто отправил пенсионерку на трудовую вахту, когда всем уже было понятно, что она в группе риска, а на дворе - карантин.

В экстренном порядке управляющая компания изменила алгоритм действий по обработке подъездов антисептиками. Теперь не простая техничка будет выполнять эти работы, а специальная компания.

- "ГУК Краснодар" заключил уже с ней договор, - отчитались в управлении по жилищным вопросам.

Кроме того, в мэрии напомнили, что это ведомство все время карантина принимало жалобы от населения, если такую санобработку подъездов в Краснодаре не провели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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