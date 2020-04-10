"Никаких бабушек!": 60-летнего "дезинфектора" из Краснодара освободили от необходимости обрабатывать подъезды из-за коронавируса

В одном из жилых районов Краснодара разбираются, кто отправил в карантин обрабатывать подъезды от коронавируса 60-летнюю бабушку. В одной марлевой повязке и с ведром на перевес на видео ее сняли жильцы одной из многоэтажек в районе.

- Это вы без каких-либо серьезных защитных средств дезинфицируете здесь все? - задает вопрос за кадром бабуле жилец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1138" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/772377" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре пенсионерка из группы риска обрабатывает подъезды от коронавируса.соцсети

Бабушка подтвердила.

После того как это видео появилось в соцсетях, в мэрии Краснодара начали разбираться.

- Пенсионеров близко там не должно было быть, - возмутился градоначальник Евгений Первышов. И пообещал наказать тех, кто отправил пенсионерку на трудовую вахту, когда всем уже было понятно, что она в группе риска, а на дворе - карантин.

В экстренном порядке управляющая компания изменила алгоритм действий по обработке подъездов антисептиками. Теперь не простая техничка будет выполнять эти работы, а специальная компания.

- "ГУК Краснодар" заключил уже с ней договор, - отчитались в управлении по жилищным вопросам.

Кроме того, в мэрии напомнили, что это ведомство все время карантина принимало жалобы от населения, если такую санобработку подъездов в Краснодаре не провели.

МЕЖДУ ТЕМ

Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 18 апреля: Запрет на передвижение по краю будет сохранен

Губернатор обратился к жителям и гостям региона [видео]

МЕЖДУ ТЕМ

Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 18 апреля: Запрет на передвижение по краю будет сохранен

Губернатор обратился к жителям и гостям региона [видео]