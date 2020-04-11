2020-04-11T20:29:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый режим карантина в Краснодарском крае с 12 по 18 апреля: что можно, а что нельзя

Оперативный штаб рассказал о том, какие нововведения вступят в воскресенье
Виталий КАРНАУХ
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Оперативный штаб рассказал о том, какие нововведения вступят в воскресенье.Оперативный штаб рассказал о том, какие нововведения вступят в воскресенье.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал указ о принятии новых карантинных мер с 12 апреля. Разбираемся, как изменится наша жизнь с воскресенья.

Как мы писали ранее, движение внутри муниципалитетов будет разрешено, а вот идеи о передвижении между городами ближайшую неделю придется отложить, здесь все также будет действовать красный пропуск.

Итак, внутри районов пропуска отменяются с 10 утра и до 16 дня.

- В этом время можно решить все свои накопившиеся проблемы – съездить в супермаркет, на СТО для ремонта, на дачу, если она находится в том районе, где живете вы. Однако полицейские могут остановить, чтобы уточнить цель поездки, - поясняют в оперштабе.

В оставшееся время сохраняется прежний режим – по зеленым пропускам, либо без них в случае крайней необходимости. Отмечается, что общественный транспорт будет функционировать по-прежнему – только в утренние и вечерние часы.

Пропуск для пешеходов также остается в силе (тот, который вам обязан выдать директор предприятия непрерывного цикла, на котором вы работаете). Исключением может стать поход в ближайший магазин, аптеку.

Родителям с маленькими детьми разрешается гулять во дворах своих домов, однако уточняется, что доступ к детским площадкам все еще будет запрещен.

Об открытии ярмарок и рынков, как писала «Комсомолка» ранее, решение должны принимать главы муниципалитетов. Губернатор передал полномочия в этих вопросах районам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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