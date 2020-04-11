Карантин в Краснодарском крае: быть или не быть ярмаркам ближайшую неделю

11 Апр 2020 2020-04-11T09:42:27+03:00

Об этом рассказал Вениамин Кондратьев в обращении к кубанцам

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Днем 10 апреля стало известно, что глава региона Вениамин Кондратьев выступит с новым видеообращением к жителям и гостям Краснодарского края. Вечером губернатор рассказал, как будет жить южный регион ближайшую неделю. Как известно, карантинные меры продлены до 18 апреля, однако послабления внутри муниципалитетов будут уже с воскресенья 12 апреля. В частности, теперь кубанцы смогут спокойно передвигаться внутри городов и станиц, запрет на движение между муниципалитетами будет по-прежнему сохранен до конца следующей недели.

Но, стоит заметить, что ближайшую неделю в муниципальных образованиях режим самоизоляции продлится. Это означает, что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости – магазин, аптека, больница и т.д.

Жителей региона волнует вопрос работы ярмарок выходного дня. Вениамин Кондратьев в обращении отметил, что запрет на работу продуктовых ярмарок снимается с воскресенья. Однако полномочия по открытию губернатор передал главам районов.

- Решение об их открытии будет приниматься на местах в зависимости от эпидобстановки, - процитировала пресс-службе администрации края Кондратьева.

Напомним, в Краснодаре ярмарки пока работать не будут. Об этом заявил мэр Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU