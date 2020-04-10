В Краснодаре 11 и 12 апреля ярмарки и рынки по-прежнему будут закрыты
10 апреля губернатор Кубани выступил с обращением к жителям края, сообщив о продлении карантина до 18-го числа. Однако глава края ввел некоторые послабления. В частности, он разрешил возобновить работу ярмарок выходного дня и продовольственных рынков. Но добро должны дать главы муниципальных образований.
В Краснодаре 11 и 12 апреля торговые точки работать не будут. Такое решение озвучил глава города Евгений Первышов.
- Пока ситуация стабильная, и это во многом благодаря режиму самоизоляции, который соблюдают большинство горожан, - сказал градоначальник. - Ярмарки выходного дня всегда пользуются популярностью. В условиях карантина организовать необходимую «социальную дистанцию» в 1,5 – 2 метра здесь практически невозможно.
Кроме того, закрытыми для посещения останутся парки, скверы и набережные. Улица Красная будет проезжей для автомобилей, в выходные ее не будут переводить в пешеходный режим бульвара.
Работу во время карантина продолжают только предприятия и компании из особого перечня сфер деятельности. С 13 апреля их список будет расширен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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