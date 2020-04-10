Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края 10 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала. Ожидается, что будет озвучено решение об изменении режима карантина, который действует в Краснодарском крае с 31 марта по 12 апреля.
Ранее глава региона заявлял, что если эпидемиологическая ситуация позволит, то с 0 часов 12 апреля режим карантина будет ослаблен – откроются рынки и ярмарки, будут сняты ограничения на передвижение транспорта в пределах муниципальных образований.
- Если до конца этой недели эпидемиологическая обстановка не ухудшится, часть ограничений, касающихся передвижения внутри муниципалитетов, работы рынков, ярмарок, мы снимем. Но режим самоизоляции продолжится, - заявлял Вениамин Кондратьев.
По данным на 10 апреля, коронавирусная инфекция в Краснодарском крае подтвердилась у 125 человек, трое из них скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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