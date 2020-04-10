Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края 10 апреля: Карантин продлен до 18 апреля

10 апреля глава региона Вениамин Кондратьев выступил с обращением к жителям Кубани. Как и ожидалось, главной темой выступления стало продление карантинного режима, который действует на территории края с 31 марта.

Прежде всего, губернатор поблагодарил всех за терпение, выдержку и понимание необходимости ограничительных мер.

- Вот уже десятые сутки наш край живет в режиме карантина. Нам удалось пусть не победить вирус, но стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе, - начал свое выступление Вениамин Кондратьев. - Удалось избежать залповой вспышки распространения коронавируса. Еще раз хочу выразить слова благодарности и признательности каждому из вас за терпение, выдержку и понимание.

Теперь, по его словам, надо закрепить результат. Чтобы продолжать держать ситуацию с коронавирусом на контроле, в регионе продлили карантин еще на неделю - до 18 апреля. Однако данный режим будет уже с послаблениями.

– Карантин будет продлен до 00:00 часов 18 апреля и, скорее всего, больше продлеваться не будет, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Но с полуночи 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов заменят на меры самоизоляции.

Сейчас, по словам губернатора, нам важно удержать экономику региона. Поэтому власти стали готовить список организаций, которые могут возобновить свою работе, но при условии соблюдения всех санитарных норм. Перечень организаций составят до 13 апреля. Запросы уже направлены в муниципалитеты.

КОНКРЕТНО

- Отменят спецпропуска внутри городов и районов;

- Заработают рынки, СТО и автомойки самообслуживания;

- В отдельных районах откроют продовольственные ярмарки выходного дня - это решение будут принимать главы;

- Торгово-развлекательные центры и общественные места по-прежнему остаются закрытыми;

- Меры самоизоляции сохраняются, включая запрет на передвижение между городами и районами без спецпропуска красного цвета;

- По-прежнему всех прибывающих в Краснодар из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправить в обсерватор, который находится в гостинице "Платан".

По данным на 10 апреля, коронавирусная инфекция в Краснодарском крае подтвердилась у 125 человек, трое из них скончались.

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