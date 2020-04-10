На Кубани определят организации, которые возобновят работу

10 Апр 2020 2020-04-10T16:31:03+03:00

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Власти Краснодарского края сейчас составляют список предприятий, которые могут возобновить свою работе, но при условии соблюдения всех санитарных норм. Перечень организаций составят до 13 апреля. Запросы уже направлены в муниципалитеты.

Распространение коронавируса, по мнению врачей, на данный момент находится под контролем. А все благодаря введенному на территории края карантину.

– Я благодарен всем жителям, кто, несмотря на все свои желания, остается дома, – сказал глава региона. - Вместе с Роспотребнадзором мы изучаем возможность открытия ярмарок и продовольственных рынков.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала. Ожидается, что будет озвучено решение об изменении режима карантина, который действует в Краснодарском крае с 31 марта по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU