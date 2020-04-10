На Кубани определят организации, которые возобновят работу
Власти Краснодарского края сейчас составляют список предприятий, которые могут возобновить свою работе, но при условии соблюдения всех санитарных норм. Перечень организаций составят до 13 апреля. Запросы уже направлены в муниципалитеты.
Распространение коронавируса, по мнению врачей, на данный момент находится под контролем. А все благодаря введенному на территории края карантину.
– Я благодарен всем жителям, кто, несмотря на все свои желания, остается дома, – сказал глава региона. - Вместе с Роспотребнадзором мы изучаем возможность открытия ярмарок и продовольственных рынков.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала. Ожидается, что будет озвучено решение об изменении режима карантина, который действует в Краснодарском крае с 31 марта по 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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