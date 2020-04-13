В сети появилось скандальное видео с участием предположительно судьи из Краснодарского края
Женщина на появившемся в сети видео поднимает тост за свои половые органы. Хвалебную оду себе она сдабривает отборной матерщиной.
- За самую сладкую и ...[великолепную]...[женский детородный орган], - звучит на кадрах из уст предполагаемой служительницы Фемиды.
Пользователи соцсетей узнали в героине видео мировую судью из Новокубанского района Краснодарского края Елену Переверзеву. Однако официально это пока никто не подтвердил.
К слову, свое участие в видеоролике не опровергла пока и сама Елена Переверзева
Женщина, похожая на судью Новокубанского района, говорит тост.
- А что вы хотели? Ее нет на месте. Елена Александровна в районный суд поехала, - сообщили "КП" - Кубань" на участке мирового суда в Новокубанском районе.
Между тем, о своем решении по поводу появившегося видео с участием предположительно судьи "КП" - Кубань" сообщили в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.
- По факту ведеоролика, размещенного в сети Интернет Квалификационной коллегией судей Краснодарского края проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в пресс-службе инстанции.
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ИСТОЧНИК KP.RU