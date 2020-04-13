В сети появилось скандальное видео с участием предположительно судьи из Краснодарского края

Женщина на появившемся в сети видео поднимает тост за свои половые органы. Хвалебную оду себе она сдабривает отборной матерщиной.

- За самую сладкую и ...[великолепную]...[женский детородный орган], - звучит на кадрах из уст предполагаемой служительницы Фемиды.

Пользователи соцсетей узнали в героине видео мировую судью из Новокубанского района Краснодарского края Елену Переверзеву. Однако официально это пока никто не подтвердил.

К слову, свое участие в видеоролике не опровергла пока и сама Елена Переверзева

Женщина, похожая на судью Новокубанского района, говорит тост.

- А что вы хотели? Ее нет на месте. Елена Александровна в районный суд поехала, - сообщили "КП" - Кубань" на участке мирового суда в Новокубанском районе.

Между тем, о своем решении по поводу появившегося видео с участием предположительно судьи "КП" - Кубань" сообщили в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

- По факту ведеоролика, размещенного в сети Интернет Квалификационной коллегией судей Краснодарского края проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в пресс-службе инстанции.

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