«Она была в сильном стрессе»: В Сочи женщину за рулем зажало в автомобиле после ДТП

В центре Сочи столкнулись два автомобиля: Volkswagen Polo и Toyota Camry. Авария произошла 12 апреля в 16:10 на перекрестке главной транспортной артерии города – Курортного проспекта - с улицей Соколова.

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

На место происшествия вызвали спасателей, так как 36-летнюю женщину-водителя автомобиля Toyota Camry заблокировало в иномарке.

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

- Пострадавшая находилась в сильном стрессовом состоянии. Медицинский сотрудник ЮРПСО, чтобы подержать женщину, сама забралась в поврежденную машину и все время с ней разговаривала, подбадривала как могла, помогала преодолеть боль, - сообщила сайту «КП»-Кубань» сотрудник пресс-служба Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Представитель пресс-службы уточнила, что у женщины были тяжелые травмы: перелом таза со смещением и перелом бедренной кости. Спасатели передали пострадавшую врачам скорой помощи.

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Пассажир Toyota Camry практически не пострадал: он получил ушибы и ссадины и сам смог выйти из машины. Не потребовалась помощь и водителю Volkswagen Polo. Очевидцы свидетельствуют, что от мужчины исходил сильный запах спиртного.

Сотрудник пресс-службы ЮРПСО МЧС России пояснила, что женщину деблокировали при помощи гидравлического инструмента. Его спасатели всегда используют на серьезных ДТП, когда водителей или пассажиров зажимает в салоне.

- Обычно спасателей вызывают на подобные аварии в Сочи примерно раз в неделю, но бывает и чаще. При помощи гидравлического инструмента наши сотрудники раскусывают и разжимают корпус поврежденной машины, чтобы освободить людей, - заключила представитель пресс-службы.

Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев рассказал «КП»-Кубань», что по предварительной информации, Volkswagen Polo проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который поворачивал налево на зеленый. Он добавил, что пассажир Volkswagen получил травмы.

Как сообщала «КП»-Кубань», жесткое ДТП с фурой произошло ночью 12 апреля в Абинском районе: двое погибли, еще двое - в больнице.

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