2020-04-13T14:53:06+03:00
Происшествия

«Распространял и сохранял преступные традиции»: В Краснодаре задержали «вора в законе» Кобу Краснодарского

Он занимал высокое положение в криминальном мире с 2012 года [видео]
Владислав КЛИМОВ
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Коба КраснодарскийКоба Краснодарский
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В Краснодаре возбуждено уголовное дело против еще одного «вора в законе». 47-летнего мужчину, имя которого официально не называют, подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Такая формулировка содержится в статье 210.1 УК РФ.

Следствие считает, что высокий статус в криминальном мире житель Краснодара, родившийся Грузии, носил с мая 2012 года, он раздавал указания и распоряжения тем, кто имел ниже статус, а также распространял и сохранял преступные традиции и обычаи криминальной среды.

В Краснодаре задержан вор в законе Коба Краснодарский.

- В преступной среде, «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как стало известно «КП-Кубань», задержанный житель Краснодара – Коба Дзидзишвили, известный по прозвищу «Коба Краснодарский».

Его уже заключили под стражу, расследование продолжается. Отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по краю, а также УФСИН России по краю.

Напомним, что ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела другого «вора в законе» Дато Краснодарского.

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По словам источника, Давид сохраняет преступные традиции, на Кубани он занимает высшее положение в преступной иерархии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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