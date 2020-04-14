«Превышений допустимых концентраций нет»: Во время карантина воздух в Краснодаре стал чище

Перемены в жизни большого города с введением карантина отразились на каждом его жителе. Краснодар лишился своих привычных атрибутов, в том числе и тех, по которым мы точно не будем скучать – многокилометровых пробок, возмущенных сообщений от водителей в «разговорчиках».

О плюсах карантина и введенных ограничениях говорят не только медики, которые на передовой в борьбе с коронавирусом, но и экологи.

- Загазованность в крупных городах из-за снижения числа движущегося транспорта в разы уменьшилась. Воздух стал намного чище. Также понизился уровень шумов, жизнь в городах стала комфортнее, - говорит биолог, член общественного экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Его слова подтверждают и объективные данные. За время карантина в Краснодаре ни разу не были превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

На территории краевого центра установлены четыре стационарных поста контроля загрязнения атмосферного воздуха – на улицах Постовой, Атарбекова, 40-летия Победы и проспекте Чекистов. Они круглосуточно следят за состоянием воздуха в Краснодаре.

- За период с 27 марта по 13 апреля по всем замеряемым веществам зафиксированные среднесуточные и максимально разовые концентрации в атмосферном воздухе в районе постов контроля загрязнения не превышают установленных нормативов, концентрация замеряемых веществ значительно ниже. Данный факт связан с тем, что за рассматриваемый период значительно уменьшилось количество автотранспорта на дорогах города, - рассказала «КП-Кубань» начальник отдела экологического мониторинга «Центра озеленения и экологии» Полина Тимошенко.

Таким образом карантин не только помогает остановить распространение коронавирусной инфекции, но и сохраняет здоровье горожан, на которое негативно влиял загазованный воздух.

По данным ежегодного доклада Росгидрометцентра загрязнение воздуха - один из главных факторов, влияющих на здоровье городского населения. Основной объем выбросов вредных веществ дают именно автомобили.

- Выброс в атмосферный воздух значительного количества загрязняющих веществ от автотранспортных средств - более 600 тысяч тонн в год. Вклад автотранспорта в суммарный выброс загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников по краю в целом составляет более 80 процентов, - сообщалось в докладе по итогам 2018-го года.

Краснодар отнесли к городам с повышенным уровнем загрязнения воздуха из-за превышения концентраций пыли и формальдегида.

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При этом в Краснодаре отмечено снижение концентраций фенола и бензапирена. В остальных городах края специалисты оценивают уровень загрязнения воздуха низким, а концентрации вредных веществ не изменились (подробности)