Из-за пандемии коронавируса девочка "с маской Бэтмена" не смогла вернуться в США

На родине маленькой американки Луны Феннер, как и по всему миру, свирепствует коронавирус. Страна закрыла авиасообщение с внешним миром и тем самым кардинально поменяла планы на жизнь пациентов краснодарского доктора Павла Попова. После очередной операции по удалению гигантского меланоцитарного невуса крошку должны были отпустить в теплый Майями, чтобы процесс заживления тканей не был столь мучительным на чужбине. Но улететь они не смогли.

- Доктор скорректировал план операций, сделав еще одну на днях, - рассказали "КП" - Кубань" в краснодарской клинике фотодинамической терапии.

В свободное от лечения время мама с Луной соблюдают строгий карантин, выходя на улицу только, чтобы купить самое необходимое.

- Благо, к нам прилетела наша бабушка. Это просто такое облегчение, - написала в своем Инстаграм Кэрол Феннер. - Она успела до закрытия границ из-за коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

В Краснодаре Луна, известная по всему миру как девочка "с маской Бэтмена", сделала свои первые шаги. В южном российском городе она отметила и первый день рождения. А под Новый год получила главный подарок в жизни - деньги на спасительные операции из рук российского бизнесмена. Этот дар он сделал инкогнито.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Напомним, помимо Луны в Краснодаре сейчас проходит лечение еще одна американская девочка Деми. Пока она тоже остается в России на лечении.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом [эксклюзив «КП»]