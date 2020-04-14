2020-04-14T13:01:54+03:00
Карта Кубани

Первая смерть от коронавируса в Адыгее: скончался тяжело больной врач, которого подключили к аппарату ЭКМО

Первая смерть от коронавируса в Адыгее зафиксирована 14 апреля
Евгения СОРОКА
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Фото: Адыгейской республиканской больницыФото: Адыгейской республиканской больницы
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Первая смерть от коронавируса в Адыгее зафиксирована 14 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Как стало известно, в больнице скончался 46-летний врач с тяжелой формой коронавируса. Изначально поступил он с диагнозом «двусторонняя внебольничная пневмония», причем два проведенных теста на коронавирус были отрицательными. Когда же его состояние стало ухудшаться, медики провели еще один тест, который и подтвердил наличие вируса.

Мужчину положили в пульмонологическое отделение, там специально для него развернули реанимационную палату. Так как перевозить его никуда нельзя.

- Ранее проводилась интенсивная терапия, несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - рассказывала главный врач Адыгейской республиканской больницы Нателла Чеужева. - Но 12 апреля было решено впервые в республике применить методику ЭКМО (экстракорпоральная оксигенации крови — Авт.). Это очень серьезная процедура, которая применяется только в крайних случаях. Например, когда искусственная вентиляция легких не помогает, то есть при острой дыхательной недостаточности.

ЭКМО называют системой искусственного кровообращения. По сути, перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела. То есть аппарат ИВЛ нагнетает в легкие чистый сухой кислород и забирает углекислый газ из них, а ЭКМО берет на себя все функции легких.

46-летний врач находился на ЭКМО всего двое суток.

- Но на фоне прогрессирующего ухудшения состояния врач скончался, - сказал Рустем Меретуков. - Выражаем соболезнования родным и близким.

Напомним, в республике, по последним данным, 27 человек подхватили коронавирус. У большинства из них состояние стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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