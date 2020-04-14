Коронавирус в Адыгее, последние новости на 14 апреля 2020: в республике зафиксировано 7 новых случаев заболевания

14 Апр 2020 2020-04-14T11:06:18+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 14 апреля 2020 года

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В Адыгее за сутки 14 апреля было зафиксировано 7 новых случаев заболевания. Ранее сообщалось о 27 заболевших. Подозревают новую инфекцию у 46 человек. 6 уже выписали из больницы. Их вылечили.

В инфекционном госпитале Майкопа из 43 пациентов один подключен к аппарату ИВЛ. Это врач, который поступил в больницу с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония. Госпиталь работает в усиленном режиме. Переведен на закрытый режим работы. 42 медицинских работника проживают на территории больницы.

Сам врач находится в реанимационной палате в крайне тяжелом состоянии, перевозить его никуда нельзя. Более того, медика ввели в медикаментозную кому. Сделано это, чтобы пациент находился в состоянии покоя во время проведения процедур.

Также в республике была применена методика экстракорпоральная оксигенации крови, и пациент был подключен к аппарату ЭКМО.

Тем временем, 14 апреля стало известно, что число заболевших коронавирусом на Кубани вновь увеличилось. В Краснодарском крае плюс 5 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU