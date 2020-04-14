2020-04-14T10:42:39+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 апреля 2020: в регионе выявлено 5 новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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14 апреля стало известно, что число заболевших коронавирусом на Кубани вновь увеличилось. В Краснодарском крае плюс 5 инфицированных.

- За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 224 человека, - сообщает Оперативный штаб.

Вчера, 13 апреля, новое заболевание нашли у 41 человека. Пациентам от 6 до 79 лет. Все заболевшие находились в контакте с ранее зараженными инфекцией. Среди них - 22 мужчины и 19 женщин, в том числе 4 детей.

Ранее сообщалось, что 3 человека скончались от осложнений, 6 – в тяжелом состоянии. 32 пациента были выписаны с выздоровлением.

Также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разъяснил, каким образом жители Краснодарского края могут использовать беспропускное окно, введенное внутри муниципалитетов с 10 до 16 часов. В это время разрешается движение внутри городов и районов на автомобилях без пропуска. Но также действует режим самоизоляции, всем жителям края следует находиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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