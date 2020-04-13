2020-04-13T16:47:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о режиме карантина: Время с 10 до 16 часов – не для прогулок пешком!

Губернатор Краснодарского края рассказал об изменениях в режиме карантина
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разъяснил, каким образом жители Краснодарского края могут использовать беспропускное окно, введенное внутри муниципалитетов с 10 до 16 часов.

Изменения в режиме карантина вступили в силу с 12 апреля, начали работать ярмарки и рынки, однако проезд без пропусков по региону запрещен. При этом с 10 до 16 часов внутри городов и районов разрешено передвижение на автомобилях без пропуска.

- В это время вы можете навестить родителей, съездить в больницу или на рынок, отправиться на дачу. Не нарушая при этом режима самоизоляции. Обращаю ваше внимание – это окно только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться. Но никак не для прогулок пешком! – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что по-прежнему действует режим самоизоляции, всем жителям края следует находиться дома. За нарушение карантина грозят штрафы от 15 тысяч рублей.

– Сейчас это безопасный алгоритм – развести потоки. Мы разделяем тех, кто едет на работу на жизнеобеспечивающие или предприятия безостановочного цикла. И тех, кто сейчас не работает и может поехать на дачу, но только при условии, что она находится в границах муниципалитета, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Жителям разрешено покидать дома только для похода в ближайшие магазины и аптеки. Гулять с детьми можно вдоль многоквартирных домов, при этом все игровые площадки остаются закрытыми. Карантин действует в регионе до 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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