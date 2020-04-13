Коронавирус в Адыгее, последние новости на 13 апреля 2020: для тяжело больного врача впервые применили уникальное лечение

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 13 апреля 2020: знакомим вас с наиболее важными событиями в сфере борьбы с инфекцией.

За сутки ситуация в республике не изменилась - здесь по-прежнему 27 заболевших. С подозрением на коронавирус под наблюдением медиков находится 44 человека.

Самый тяжелый больной - это врач, который поступил в больницу с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония. Сразу после госпитализации у него взяли анализ на коронавирус - результат оказался положительным. Сейчас он находится в реанимационной палате в крайне тяжелом состоянии, перевозить его никуда нельзя. Более того, медика ввели в медикаментозную кому. Сделано это, чтобы пациент находился в состоянии покоя во время проведения процедур.

- Ранее проводилась интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких, - рассказала главный врач Адыгейской республиканской больницы Нателла Чеужева. - Но 12 апреля впервые в республике была применена методика экстракорпоральная оксигенации крови, и пациент был подключен к аппарату ЭКМО.

Это система искусственного кровообращения. По сути, она берет на себя роль легких, вместо них очищает кровь от углекислого газа и насыщает ее кислородом. Технически процедура выглядит так: кровь из крупного сосуда с помощью насоса нагнетается в устройство, где происходит газообмен, и возвращается больному. Этот самый девайс и заменяет человеку легкие, пока они в тяжелом состоянии.

При этом врачи говорят, что ЭКМО не то же самое, что искусственная вентиляция легких. Метод оксигенации воздействует сразу на кровь, не затрагивая органы. Процедуру можно проводить длительное время. На первых порах пациенту даже не нужна еда, потому что все питательные вещества поступают внутривенно, через катетеры.