«Вас предупреждали!» : ГИБДД в Сочи принялось массово проверять пропуска у водителей автомобилей

ГИБДД в Сочи по-военному столько же четко и тщательно, как, впрочем и внезапно, взялось за проверку пропусков у автовладельцев на передвижение по городу.

Полиция на нескольких мобильных постах в Сочи одномоментно после 16 часов принялась проверять наличие пропусков практически на всех машинах.

Это предсказуемо привело к многокилометровым пробкам накануне вечером. В соцсетях водители размещают фото огромных верениц автомобилей в Центральном и Адлерском районах Сочи.

ГИБДД продолжит проверки пропусков в Сочи. Фото ВК ЧП Сочи

Примечательно, что аудитория соцсетей разделилась примерно поровну в оценке действий ГИБДД. Водители критикуют полицейских за их «неуместную принципиальность»

-«Сколько это безумие ещё будет продолжаться, никто не знает!»,-пишут они в комментариях.

Другая часть пользователей резонно указывает на то, что об ограничительных мерах по передвижению в городе известно уже давно, и нужно соблюдать эти меры в целях безопасности своей и окружающих.

- Водителей предупреждали много раз! Ездить можно с 10:00 до 16:00. Расслабились,- вот пусть теперь стоят и стонут,- делятся своим мнением сочинцы.

Пробки в Сочи. Фото ВК ЧП Сочи

Между тем , в ГИБДД отмечают, что подобные проверки, скорее всего, станут регулярными.

- Водителей неоднократно и массово предупреждали о необходимости соблюдения ограничений- о запрете на передвижения до 10 и после 16 часов. Подобные проверки будут продолжаться либо до полного осознания этой необходимости водителями, либо до снятия самих ограничений,- рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.

В ведомстве также подчеркнули, что основной целью таких мер является не выписывание штрафов, а намерение донести до водителей всю серьезность ситуации.