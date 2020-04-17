«Ни имбиря, ни денег»: Сочинка попалась на удочку мошенников, купив корня почти на 42 тысячи рублей

В погоне за выгодой сочинка Елена Мальцева (имя изменено- авт.) попалась на удочку мошенников. Она нашла диковинный товар по смешной по нынешним меркам цене – 200 рублей за килограмм. В то время как в некоторых розничных сетях такое же количество имбиря предлагают купить за 7 тысяч рублей.

- Объявление было размещено в сети, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Женщина созвонилась. Продавец сказал ей, что в наличии у него есть около двух тонн корня имбиря.

Если покупатель приобретал не менее двух килограммов экзотического растения, продавец обещал доставить товар. Елену такой расклад полностью устраивал, тем более, что купить имбиря она решила около 300 килограммов.

- Я перевела на указанный счет в банке 41 829 рублей. Все реквизиты получателя там были указаны, - говорила в отделе полиции сочинка.

Но ни имбиря, ни денег обратно она так и не дождалась.

Кстати, "Комсомолка" попробовала дозвониться по номеру, который был указан в объявлении о продаже имбиря. Но он оказался недоступен.

Полицейские начали проверку по данному факту, возбудив уголовное дело о мошенничестве.

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Россияне ломают голову, что бы такого съесть и не заболеть. Нарезать ломтиками и пичкать ослабленный трудовыми буднями организм, чтобы никакая зараза в нем не поселилась. Такой панацеей в нашей стране всегда был чеснок и лимон, а не так давно жители наших территорий усвоили для себя новый продукт - корень имбиря. Именно он стал массово пропадать с полок магазинов вслед за гречкой и макаронами.