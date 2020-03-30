Имбирь, чеснок, лимон: краснодарские врачи рассказали, стоит ли это есть, чтобы не заболеть коронавирусом

Россияне ломают голову, что бы такого съесть и не заболеть. Нарезать ломтиками и пичкать ослабленный трудовыми буднями организм, чтобы никакая зараза в нем не поселилась. Такой панацеей в нашей стране всегда был чеснок и лимон, а не так давно жители наших территорий усвоили для себя новый продукт - корень имбиря. Именно он стал массово пропадать с полок магазинов вслед за гречкой и макаронами. Но если дефицит соцтоваров удалось вовремя исправить: крупу на полки вернули, а кое-где - даже цену на нее, то корень экзотического растения, наоборот, взлетел в цене. Обязательной составляющей потребительской корзины он не является, а значит, за спекуляцию торгашей наказать некому.

В краснодарских магазинах ценник на имбирь за последние сутки достиг 7 тысяч рублей за килограмм. Популярным продуктом, обладающим, судя по цене, уже чуть ли не чудодейственными свойствами, начали торговать и в интернет-маркетах. Так, на "Авито" появилось сразу несколько свежих объявлений о продаже корня имбиря за 3-4 тысячи рублей за килограмм. И даже привезут домой, если вы раскошелитесь впрок.

Антикоронавирусный набор от популярной торговой сети в Краснодаре. Фото: Туподар

Между тем, кубанские врачи считают эти траты, ну если не бесполезными, то не очень эффективными.

- Мне сейчас часто звонят и спрашивают, какой иммуномодулятор использовать, чтобы не заболеть коронавирусом, - рассказывает "КП" - Кубань" микрохирург, онколог Алексей Дикарев. - На самом деле иммунитет невозможно надрессировать, как служебную собаку. И если вы выпьете сейчас все витамины мира и заешьте все это лимоном с чесноком и имбирем, то получите кучу других проблем со здоровьем. Более того, все это попадает в желудочно-кишечный тракт и спустя некоторое время уже теряет свои полезные свойства. А от коронавируса вас убережет изоляция и гигиена. Остальное - маркетинговый ход, если не назвать грубее.

Постоянный эксперт передачи "Здоровый разговор" на радио "Комсомольская правда", врач-реаниматолог Николай Чернышук выражений в отношении спекулянтов не подбирает.

На сайте объявлений имбирь предлагают брать десятками килограммов

- Жуликоватые прохиндеи пользуются социальной напряжённостью для продвижения своих товаров. Такие поступки имеют простое объяснение, психологическое оружие, которым издавна пользуются продавцы. Вначале запугать человека, потом ещё сильнее запугать, а потом дать простое решение всех его страхов, - прокомментировал он для "КП" - Кубань" ситуацию на продовольственном рынке. - Вот так и поступают продавцы имбиря - панацеи от всех болезней. Проще говоря, это обычный обман, попытка нажиться на человеческих страхах.

Напомним, в Краснодарском крае на сегодняшний день, 30 марта, коронавирусом заражены 14 человек, двое из заболевших уже выписаны из стационара. Однако ожидается, что изоляция в регионе будет только ужесточаться.

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