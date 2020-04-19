Пасха в Краснодаре: крестный ход прошел силами духовенства, а для верующих расчертили территорию во дворах храмов

Вся срана отмечает Пасху. В этом году она проходит по-особенному из-за угрозы распространения коронавируса. На Кубани предприняли серьезные меры безопасности.

И хотя верующих и попросили сидеть дома, храмы работали, но с соблюдением всех строгих правил.

Пасхальная служба в соборе Александра НевскогоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Например, во дворе храма Рождества Христова в Краснодаре сделали специальную разметку для верующих, которые пришли помолиться и освятить куличи и яйца. Ее нарисовали с тем учетом, чтобы люди находились друг от друга на расстоянии не ближе, чем в 1, 5 метра.

В храме Рождества Христова в Краснодаре для верующих очертили территориюФото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Пасху собрал не сотни горожан, а лишь духовенство. Из-за вируса его провели лишь силами церковнослужителей, прихожан попросили к нему не присоединяться.

Крестный ход прошел силами духовенстваФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Сознательный отказ от посещения храма в условиях эпидемии не может считаться маловерием, - говорит штатный священник храма в честь иконы «Целительница» иерей Дионисий. - Это здравое поведение любого соображающего человека, потому что вирус выбирает людей не по вере. Вирус скосит любого — ты заболеешь и все.

Людей немного во дворе Свято-Георгиевского храмаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поэтому во многих храмах Кубани прошли онлайн-трансляции как в соцсетях, так и на мониторах, установленных во дворах церквей.

Освящение в краснодарском храмеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Большинство верующий прислушались к советам врачей и властей – сидеть дома. Но некоторые все же пришли в храмы, чтобы помолиться и освятить куличи и яйца.

Внутри - только церковнослужителиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Богослужение в краснодарском соборе Александра Невского большей частью прошло на крытом крыльце храма. Внутри могли находиться только священнослужители.

Людей на службе немногоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В храмах иконы вынесли на улицу и повесили их так, чтобы люди не смогли приложиться к образам – в условиях распространения коронавируса от этого решили отказаться. Так безопаснее. В каждой церкви в Пасху дежурят казаки и полиция.

В храмах дежурит полицияФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А еще для прихожан в храмах приготовили медицинские маски и дезинфицирующие средства. Маски выдавали всем, кто пришел без них.

Пасхальная служба прошла на улицеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но многие верующие все-таки пришли в масках, держались друг от друга на безопасном расстоянии.

Освящение продуктов тоже происходило во дворах храмов.

КСТАТИ

До 26 апреля кубанские кладбища закрыты для посещения

В ночь на18 апреля в Краснодаре закрыли все 18 кладбищ города. Попасть на них можно только если назначены похороны, для посещений могил близких они закрыты.

Не работают кладбища и на всей территории Кубани (продолжение)