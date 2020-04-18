Закрытие доступа на кладбища в Краснодарском крае в период карантина: почему закрыли и когда откроют

18 Апр 2020 2020-04-18T17:01:08+03:00

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На Кубани продлили карантин до 30 апреля. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба, сразу после которого подписал постановление. Согласно документу с 18 по 26 апреля закрываются все кладбища Краснодарского края.

- На это время ограничивается их посещение, за исключением случаев, связанных с погребением, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ограничения коснутся как закрытых, так и действующих погостов. Такие меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия.

Например, в Краснодаре всего 18 кладбищ. В ночь на 18 апреля ворота всех погостов закрыли. Пускать на территории будут только катафалк. За неделю на кладбищах планируют навести порядок. Здесь уберут и вывезут мусор, покосят сорняки и поросль, уберут аварийные деревья.

О том, будут ли доступны для посещения кладбища в Родительский день, на Радоницу, которая в этом году будет 28 апреля, станет известно позже.

Как ранее сообщала «Комсомолка», у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут сами совершить благословение куличей, пасх, и яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU