В Краснодаре православных просят остаться дома на Пасху

18 Апр 2020 2020-04-18T16:27:37+03:00

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По благословению митрополита Екатеринодарского Исидора на время карантина выбран новый формат проведения праздника Светлого Христова Воскресения, который минимизирует возможность заражения.

У многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут сами совершить благословение куличей, пасх, и яиц.

Многие храмы Краснодара проведут онлайн-трансляции богослужений. Они пройдут в прямом эфире телеканала «Кубань 24», в социальных сетях телеканала «Краснодар», в официальных аккаунтах в соцсетях самих храмов.

- Также в регионе и Краснодаре с 18 по 26 апреля закрыты для посещения все кладбища. Единственное исключение - проведение похорон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских. Прилегающие к храмам и соборам территории обследуют кинологи с собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU