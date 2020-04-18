В Краснодаре православных просят остаться дома на Пасху
По благословению митрополита Екатеринодарского Исидора на время карантина выбран новый формат проведения праздника Светлого Христова Воскресения, который минимизирует возможность заражения.
У многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут сами совершить благословение куличей, пасх, и яиц.
Многие храмы Краснодара проведут онлайн-трансляции богослужений. Они пройдут в прямом эфире телеканала «Кубань 24», в социальных сетях телеканала «Краснодар», в официальных аккаунтах в соцсетях самих храмов.
- Также в регионе и Краснодаре с 18 по 26 апреля закрыты для посещения все кладбища. Единственное исключение - проведение похорон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Также на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских. Прилегающие к храмам и соборам территории обследуют кинологи с собаками.
ИСТОЧНИК KP.RU