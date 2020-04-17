Пасха на Кубани в режиме самоизоляции: Службы можно посмотреть онлайн дома

В воскресенье православные верующие будут отмечать Пасху. Так как в крае карантин продлен, то Христово Воскресение пройдет по-особому. Священнослужители, медики и местные власти просят кубанцев отмечать его дома, а не в храме.

Но в то же время, соблюдая меры предосторожности, верующие смогут прийти на службу. Из-за угрозы распространения коронавируса пасхальные богослужения будут проводить во дворах храмов или на прилегающей территории. На улице уcтановят временный преcтол, где cвященники проведут cлужбу. У храмов также установят экраны и профессиональную аудиотехнику для трансляции богослужения.

Кубанский митрополит Исидор благословил проведение крестного хода на Пасху исключительно силами духовенства, алтарников и певчих без участия прихожан.

- Молящихся заранее призываю продолжать молитву, не следуя за шествием, - попросил глава Кубанской митрополии верующих.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 30 апреля 00:00 00:00

Также в пасхальную ночь священники откажутся от причащения прихожан. Выдавать свечи и принимать записки от верующих будут вне стен храма - во дворе. Для верующих также установят подсвечники. Иконы над местами молитвы расположат на высоте, чтобы к ним не смогли приложиться. По словам священнослужителей, иконы и церковную утварь постоянно дезинфицируют.

- Что касается целования икон, которое не является обязательным элементом службы, то почитание воздается не самой иконе, а образу, который на ней запечатлен, - говорят священники. - И это почитание можно выразить поклоном или созерцанием иконы.

Освящать пасхальные яйца и куличи начнут в Великую субботу после Божественной литургии c11:00 до 22:00, а также 19 апреля с 02:30 до 17:00 (до воскресного вечера).

- Это все будет происходить на улице, - пояснил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. - При этом священнослужители проследят, чтобы прихожане находились на 1,5 метра друг от друга. Волонтеры помогут раздавать антисептические маски и обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

В некоторых святынях будут видеотрансляции. Священники даже находят в этом свои плюсы. Потому что любая онлайн-трансляция собирает больше людей, чем может вместить храм.

Стоит сказать, что ранее эпидемиологи и священники призвали кубанцев молиться дома.

- Я хочу сказать спасибо каждому человеку, который находит возможность и силы соблюдать самоизоляцию, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Именно благодаря карантину сократились пути распространения вируса, а медики смогли эффективно работать «на победу» с вирусом. Но это не значит, что пора выходить из дома. Режим самоизоляции действует в стране до 30 апреля, и его необходимо соблюдать.

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- Они будут вестись согласно штатному расписанию богослужений в храмах, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской митрополии.

Планируется, что пасхальные службы проведут в ночь на 19 апреля (подробнее)

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